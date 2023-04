La Agencia Córdoba Cultura brinda espectáculos de teatro, música, muestras, cine y títeres, en los diferentes espacios culturales de la Provincia de Córdoba.

Además, se presenta el Ensamble de música barroca en el Teatro del Libertador, en el marco del ciclo de conciertos de la Fundación Pro Arte Córdoba.

También, se podrá disfrutar de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana completa, con las voces de Mery Murúa y Gustavo Visentín y la pareja de baile Rosalía y Walter.

Agendá tus eventos favoritos de la semana:

Lunes 10

A las 19. Cine: Herbaria (de Leandro Listorti, Argentina, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Como una excursión al quehacer de la preservación botánica y fílmica, “Herbaria” explora en sus procesos invisibles las derivaciones artísticas y políticas que las conectan.

Repite martes 11 a las 21, miércoles 12 a las 19, jueves 13 a las 21, viernes 14 a las 19:30 y sábado 15 a las 19. Entrada general $400. Estudiantes y Jubilados $200.

A las 20. Cine de cabecera: 2001: Odisea al Espacio (de Stanley Kubrick, EE.UU, 1968) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Película de ciencia-ficción por excelencia de la historia del cine, que narra los diversos periodos de la historia de la humanidad, no sólo del pasado, sino también del futuro. Hace millones de años, antes de la aparición del «homo sapiens», unos primates descubren un monolito que los conduce a un estadio de inteligencia superior. Millones de años después, otro monolito, enterrado en una luna, despierta el interés de los científicos. Por último, durante una misión de la NASA, una máquina dotada de inteligencia artificial, se encarga de controlar todos los sistemas de una nave espacial tripulada. Entrada libre y gratuita

A las 21. Cine: Con amor y furia (de Claire Denis, Francia, 2023) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

La historia de un triángulo amoroso sobre una mujer atrapada entre dos hombres, su pareja de mucho tiempo y su mejor amigo, su ex amante. Otra gran película de Claire Denis, con las actuaciones de Juliette Binoche y Vincent Lindon. Repite martes 11 a las 18:30, miércoles 12 a las 21, jueves 13 a las 18:30 y sábado 15 a las 21. Entrada general $400.- Estudiantes y Jubilados $200.

Martes 11

A las 20. Cine por la Diversidad: Call me by your name (de Luca Guadagnino,Italia, 2017)Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto –Un joven de 17 años, pasa el cálido y soleado verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Se pasa el tiempo holgazaneando, escuchando música, leyendo libros y nadando hasta que un día el nuevo ayudante americano de su padre llega a la gran villa. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 12

A las 20. Música de cámara en el Real: “Transcripciones: grandes sinfonías en ensambles de cámara Beethoven | Mahler | Debussy” Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66Concierto con grandes obras de Beethoven, Mahler, Debussy y Ravel, ilustrando un repertorio orquestal -complejo, desafiante y fascinante-, en una pintura contemporánea, pero con colores, texturas, formas y movimientos propios de su creación original. Dirigido por Juan Manuel Brarda, el Córdoba Ensamble está integrado por grandes músicos de Córdoba. Su concertino es la violinista Lucía Luque.Sonarán adaptaciones de composiciones orquestales para ensambles de cámara. Entradas desde $3.500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

Jueves 13

A las 18:30. Charla a pie de obra con las artistas Samanta Abugauch y Agustina Rodríguez Suhurt. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

Las artistas Samanta Abugauch y Agustina Rodríguez Suhurt, realizan una charla sobre las obras que exhiben en la sala de exposiciones. En “Realidad y juego” Abugauch propone un sitio específico conformado por pintura, objetos y esculturas. En tanto, Agustina Rodríguez Suhurt relatará sobre su obra “Existencia fractal”, pinturas y esculturas de abstracción geométrica que entrelazan la bidimension y tridimension. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Ensamble de música barroca. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

Gabetta Consort, grupo instrumental a cargo del músico Andrés Gabetta, sube a escena con la soprano invitada Verónica Cangemi, en el marco del ciclo de conciertos de la Fundación Pro Arte Córdoba. Entradas en venta desde $5.000 en la boletería del teatro de martes a sábados de 9 a 20, domingos de función de 17 a 20, teléfono 414-3412, y en la plataforma de Autoentrada.

Viernes 14

Fiesta Provincial del Teatro de Córdoba

Del 14 al 23 de abril se llevará a cabo la edición 37° de la fiesta que cuenta con cuatro sedes: Río Cuarto, Las Varillas, Córdoba y Villa María. Es una instancia competitiva de la cual resultan los representantes para la próxima Fiesta Nacional del Teatro, donde el jurado de la preselección convocó obras de toda la provincia. La Fiesta tiene como objetivo favorecer la participación de diversas propuestas teatrales y del público de toda la provincia, permitiendo así espacios de encuentros y reflexión entre hacedores de las artes escénicas, y visibilizar las diferentes líneas de apoyo que desarrolla el Instituto Nacional del Teatro en Córdoba.

El cronograma planteado es el siguiente: del viernes 14 al lunes 17 de abril de 2023, dará comienzo en la ciudad de Río Cuarto. El sábado 15 de abril, en la localidad de General Cabrera. Del martes 18 al viernes 21 de abril se desarrollará en la ciudad de Córdoba; el viernes 21 y sábado 22 de abril en Las Varillas. Finalmente, el sábado 22 y domingo 23 abril el encuentro se desarrollará en la ciudad de Villa María.



Mirá la grilla completa aquí.

De 16 a 19:30. Experiencia de realidad virtual en el Museo. Museo Evita Palacio Ferreyra -Hipólito Yrigoyen 511



Una experiencia en Realidad Virtual en un recorrido y paseo inmersivo por el Museo Evita – Palacio Ferreyra. Esta intervención incluye el recorrido visual por todos los pisos internos del museo, la visualización en 3D de algunas piezas y mobiliario y la inclusión de información adicional sobre el espacio, sus obras en soporte escrito y audiovisual. Visitas guiadas cada 30 minutos, se participa por grupos. Cupos limitados. Inscripción AQUÍ

A las 18:30. Volver a prosas: ¿Cuántas miradas tiene un libro? Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Diálogo abierto en torno al libro “Prosas” de la artista Carolina Undiano. En el encuentro, conversarán con el público el fotógrafo Gerardo Repetto, el filósofo José González Ríos y el artista Dante Montich. Actividad destinada para todo público. Entrada libre y gratuita.

A las 20. La ruta de la seda, sonoridades de Oriente Medio. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365.



La Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba interpreta Persis, de James L. Hosay, Impresiones de Japón, de James Barnes y Shanghai, de Oscar Navarro. Luego, el repertorio enuncia Abu Simbel, de Ferrer Ferran, y Danzas árabes, Brian Balmages, con la dirección general del maestro Andrés Acosta. Entradas en venta desde $500 pesos en la boletería del teatro de martes a sábados de 9 a 20, domingos de función de 17 a 20, teléfono 414-3412, y en la plataforma de Autoentrada.



A las 20. La Catrina. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325



La Comedia Cordobesa y el elenco estable de Títeres del Teatro Real ponen en escena La Catrina, representación de la muerte por el pueblo Mejicano. Con un agregado: La muerte viva o recuerdos de Doña Francisca. Doña Francisca nos relatará sus recuerdos, de infancia, adolescencia y ya adulta. En sus recuerdos la muerte tiene su presencia, ya que la busca y no la encuentra. La muerte pone en evidencia la importancia de la vida, por eso una muerte viva como dice el Sabalero (cantante uruguayo) jamás será una muerte mansa.

Para público adolescente y adulto. Entrada general $500 disponible a través del sistema autoentrada.com o retirar por boletería del teatro hasta media hora antes de la función.

A las 20. Música: Tumbadas. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



El grupo Tumbadas presenta “Tumbadas por la realidad”. Este trío nos cuenta cantando, las peripecias existenciales por las que pasan tres Mujeres Músicas, Docentes y Cordobesas, tejidas desde la ironía sutil. El nombre “Tumbadas” resume varios matices que conforman su propuesta y su identidad: Hace referencia a las sonoridades latinas pero también define un modo propio del trío de “tumbar” todo lo que se encuentre a su alcance como canciones, estilos, temáticas, y las experiencias que las atraviesan.

Artistas invitados: Murga Enganchate Cancán y Pachi Herrera, quien también participó junto al “Club del charango”, en la grabación del último EP del Trío.



Entrada general $1.200 disponibles a través del sistema autoentrada.com o en boletería del CCC .

A las 21. Ciclo Matices: Marcelo Torres presenta su último disco “Adivino Del Tiempo”. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



El destacado bajista Marcelo Torres presenta la música de su último disco: “Adivino Del Tiempo”, más algunos temas de discos anteriores y composiciones que integrarán su próximo lanzamiento discográfico. En formato Solo Set (bajo de 6 cuerdas MIDI, loops, piano y voz), incluye a modo de homenaje en sus presentaciones algunas canciones de Luis Alberto Spinetta, músico referente de la cultura argentina, con quien integró el mítico trío “Spinetta y Los Socios del desierto”. Entrada general $2.000.-

Sábado 15

A las 17. Títeres en el Centro: Poseidón y la Mar Chiquita. entro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Bajo la dirección de Víctor Acosta se presenta este espectáculo infantil recomendado para niñas y niños de más de 6 años.Navegando en altamar, el valiente Capitán Beta naufraga tras una tormenta y aparece en las aguas de Mar Chiquita. Poseidón, el dios de todos los mares, acudirá en su ayuda. El hundimiento de un barco puede ser el comienzo de nuevas y extrañas aventuras. Una historia en la que no faltarán flamencos, zorros, sapos, lenguados, arañas, alguna que otra serpiente, y por supuesto…mosquitos, muchos mosquitos, “una banda” de mosquitos.



Entrada general $500 disponibles por autoentrada.com y a partir de una hora antes del espectáculo, en boletería del CCC.

A las 20. Manzi y Discépolo – El encuentro. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365.



La Orquesta Provincial de Música Ciudadana completa, con las voces de Mery Murúa y Gustavo Visentín y la pareja de baile Rosalía y Walter, junto a los actores de la Comedia Cordobesa, Beto Bernuez y Pablo Tolosa, homenajean a dos grandes poetas del tango. Homero Nicolás Manzione, autor de “Barrio de tango”, “Malena”, entre tantos otros, fue compositor, poeta, periodista y director argentino. Autor de “Cafetín de Buenos Aires” y “Cambalache”, Enrique Santos Discépolo se destacó como compositor, músico y dramaturgo argentino. El maestro Damián Torres es el director artístico.

Repone el domingo 16. Entradas desde $500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com o en la boletería del teatro de martes a sábados de 9 a 20, domingos de función de 17 a 20.

Domingo 16

A las 17. El niño sirena. Adrián guarda un secreto. Alguien le hace guardar un secreto. Perdido en las profundidades del mar naufraga entre recuerdos. En el mar, donde comienzan todas las historias, una sirena una vez perdió su voz, a Adrián se la robaron. Él busca las palabras que lo salven de las profundidades.

Entradas 500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.