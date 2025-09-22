Desde el día jueves 18 al domingo 21 inclusive, en el marco de eventos y fiestas que se realizaron en distintos puntos de la Provincia por festejos del Día de la Primavera, el Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Córdoba, desplegó un operativo de seguridad en el que participó personal de las departamentales Capital, Norte y Sur, Policía Caminera, Patrulla Rural, DUAR (Bomberos), Guardia de Infantería, SEOM y GOP (motos), además de la colaboración de FPA, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Guardias Locales.

En Córdoba Capital, durante todo el fin de semana se desplegaron operativos preventivos en el marco de los shows del Loco Amato y La Banda de Carlitos en Atenas, de Ulises Bueno en Forja (viernes y sábado), y de Dale Q´ Va en Villa Retiro, con más de 45 mil asistentes.

El día jueves, más de 38 mil personas asistieron al show de Q’Lokura en el Parque de las Tejas. De todos estos operativos además participó el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba, además del área de Tránsito.

Por otro lado, en el interior provincial se desplegaron operativos en Villa Carlos Paz (Fiesta de la Primavera 2025 - 55 mil asistentes), Embalse (Embalse Music Festival - 40 mil asistentes), Potrero de Garay (Náutico Festival Primavera - 34 mil asistentes), y en otros eventos que se llevaron a cabo en San Francisco, Arroyito, Cruz del Eje, Santa María de Punilla, Unquillo, Villa Dolores, Villa Cura Brochero, Villa Rumipal, Santa Rosa de Calamuchita y Almafuerte, entre otros.

"A las más de 230 mil personas que estimamos han participado de las distintas fiestas y eventos en toda la provincia, se suman otras 120 mil, que se han movilizado y que no han ingresado a ningún evento, pero si han estado paseando en las periferias", señaló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

"Son más de 350 mil los cordobeses que pudieron disfrutar con tranquilidad, porque hay un Gobierno Provincial y una fuerza policial que trabajan en la calle y en cada rincón de Córdoba. El mensaje es claro, el que quiere divertirse y disfrutar está cuidado; y el que pretende romper y alterar la paz social se topa con la presencia permanente de las autoridades. Esa es la manera de cuidar a los cordobeses de bien, y de seguir potenciando la cultura y el turismo en la provincia", cerró Quinteros.