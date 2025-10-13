El pasado 7 de octubre, la Cámara de Acusación de Córdoba resolvió sobreseer al ex defensor público Eduardo Caeiro, quien estaba acusado de "violación de secreto" por presuntamente filtrar las preguntas de un examen y así favorecer a cuatro empleadas judiciales.

Fue una decisión tomada por unanimidad por los vocales Carlos Alberto Salazar, Patricia Farías y Mario Capdevila, que se basaron en la "atipicidad" de la acusación. El argumento fue que Caeiro, al integrar el tribunal evaluador del concurso, no actuó como funcionario público.

La acusación había sido encuadrada en artículo 157 del Código Penal que sanciona a funcionarios públicos por revelar información que debe permanecer secreta. Caeiro renunció al cargo mientras avanzaba la causa.

Las cuatro empleadas, Paz María Sonzini Astudillo, Ana Martha Ruiz Tamagnini, Mariana Lorenzati y Florencia Zuliani, también fueron sobreseídas como partícipes necesarias.

El pedido de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ)

El gremio de Judiciales presentó este lunes una nota formal ante el fiscal general del ministerio Público Fiscal, Dr. Juan Manuel Delgado, para solicitar que se garantice la continuidad de la investigación penal.

La presentación lleva la firma del secretario general de AGEPJ, Federico Cortelletti. El objetivo es que el sobreseimiento sea revisado “al entenderse que es contrario a derecho y lesiona tanto los principios de transparencia e igualdad en el sistema de concursos judiciales como la propia credibilidad de la justicia”, según indicaron desde el gremio en un comunicado.

Respecto a la justificación de la Cámara, desde AGEPJ plantean que es “profundamente contradictorio porque no se puede ser magistrado ejemplar en el despacho y actuar con opacidad en un concurso del mismo sistema judicial”.