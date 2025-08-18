Este 26 de octubre se ponen en juego nueve bancas de Córdoba en la Cámara de Diputados, que vencen el próximo 10 de diciembre. Varios de ellos buscarán renovarla, otros no serán candidatos.

Oscar Agost Carreño, hoy sumado al bloque de Encuentro Federal, encabeza la lista del PRO.

Héctor Baldassi, actual diputado del PRO se presenta como candidato de la alianza Ciudadanos.

Gabriela Brower de Köning, de Encuentro Federal, no será candidata por ningún espacio en estas elecciones legislativas.

Soledad Carrizo, de la UCR y exintendenta de Quilino no renovará su banca. La Unión Cívica Radical, presentaciones judiciales entre las dos facciones representadas por Rodrigo de Loredo, por un lado y Ramón Mestre por otro, no lograron ir a internas.

Pablo Carro, de Unión por la Patria, buscará renovar su banca por la alianza bendecida por Cistina Fernández de Kirchner, Fuerza Patria.

Natalia de la Sota, actual diputada de Encuentro Federal, tras romper con el cordobesismo de Martín Llaryora y Juan Schiaretti, encabeza su propio frente, Defendamos Córdoba.

Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la UCR en Diputados, optó por desistir de candidaturas -iba a presentarse por LLA- y la lista radical la encabeza Ramón Mestre.

Ignacio García Aresca, miembro del bloque Encuentro Federal, ocupa el cuarto lugar en la lista del oficialismo cordobés, Provincias Unidas, encabezada por Juan Schiaretti.

Laura Rodríguez Machado, actual diputada por el PRO, fiel a Patricia Bullrich, se sumó a la lista de La Libertad Avanza y su nombre se ubica en el cuarto renglón.