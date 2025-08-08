Fin de semana: paulatino crecimiento de la temperatura en Córdoba

Desde temprano, en cada jornada el invierno hace notar su presencia. Este viernes es perceptible con un frío amanecer, que promete repetirse el fin de semana.

Las marcas bajo cero volvieron a la provincia, y la estación no se toma vacaciones el fin de semana.

Este viernes, con máximas que no van más allá de los 15 grados. Eso sí, la promesa es la de un sol pleno todo el día.

Lo que varía estos días es un incremento paulatino de la temperatura. La amplitud térmica se estira entre el sábado y el domingo.

Mañana, con más nubes pero 18º de máxima.

Y el domingo el mercurio sube aún más.

Con el cielo casi totalmente despejado, se espera una jornada donde la mínima crecería, pero las marcas van por encima de los veinte grados.