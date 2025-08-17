El fin de semana transcurrió con aguanieve y una pequeña nevada en las Sierras Grandes sobre el sector del Cerro Champaquí y Los Linderos.

Según el IG de traslasierranoticias en otros sectores la humedad de las nubes se condenso en plantas y rocas producto del viento y la baja temperatura, y tambien en el lomo de animales, formando algo similar a la nieve, por encima de los 2200 metros, hasta que salió el sol a media tarde.

Traslasierra Noticias on Instagram: "🌨❄️ Finde con aguanieve y pequeña nevada en las Sierras Grandes sobre el sector del Cerro Champaquí"

En otro posteo imágenes registradas en el Cerro Los Linderos, Sierras Grandes el sábado, muestran una pequeña nevada y agua nieve en lo más alto del valle.

Traslasierra Noticias on Instagram: "🥶 🌨 Cerro Los Linderos, Sierras Grandes ayer sábado, pequeña nevada y agua nieve en lo más alto del valle 🎥@oscuraovera 16/08/2025"

Finalmente, el paisaje polar se pudo observar en la zona alta a través de otros reportes desde las sierras grandes, en este caso desde el filo de las sierras, en zona donde cayó una aeronave en 1995.

Traslasierra Noticias on Instagram: "Finde polar en la zona alta: ❄️🌨Más reportes desde las sierras grandes En este caso desde el filo de las sierras, en zona del avión caído en el año 1995 en la jornada de ayer 🎥 @rincon_del_champa"

Según los pronósticos para la semana que se inicia, seguirán las precipitaciones en la zona hasta el martes o miércoles y las temperaturas podrían perforar la barrera de los cero grados con térmicas bajo cero en las mínimas y máximas que no superarían los 15 grados.