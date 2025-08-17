El fin de semana transcurrió con aguanieve y una pequeña nevada en las Sierras Grandes sobre el sector del Cerro Champaquí y Los Linderos.

Según el IG de traslasierranoticias en otros sectores la humedad de las nubes se condenso en plantas y rocas producto del viento y la baja temperatura, y tambien en el lomo de animales, formando algo similar a la nieve, por encima de los 2200 metros, hasta que salió el sol a media tarde.

En otro posteo imágenes registradas en el Cerro Los Linderos, Sierras Grandes el sábado, muestran una pequeña nevada y agua nieve en lo más alto del valle.

Finalmente, el paisaje polar se pudo observar en la zona alta a través de otros reportes desde las sierras grandes, en este caso desde el filo de las sierras, en zona donde cayó una aeronave en 1995.

Según los pronósticos para la semana que se inicia, seguirán las precipitaciones en la zona hasta el martes o miércoles y las temperaturas podrían perforar la barrera de los cero grados con térmicas bajo cero en las mínimas y máximas que no superarían los 15 grados.