Este fin de semana, la circulación por la ciudad de Córdoba se verá afectada por obras de alto nivel en la zona norte de la capital.

La empresa Camino de las Sierras informó que desde este sábado a las ocho de la mañana comenzarán los trabajos que culminarán el domingo por la tarde en el barrio Valle Escondido.

Para evitar problemas de tráfico, la empresa dispuso un redireccionamiento para quienes circulen por Av. Ejército Argentino (zona urbana de Córdoba de Ruta E-55) en sentido hacia La Calera, a la altura de la intersección con la Av. República de China.

Al llegar a ese cruce, los automovilistas no podrán continuar circulando por Ejército Argentino en la zona de obra del altonivel y deberán doblar a la derecha, transitar por República de China hasta la rotonda de ingreso a la urbanización Valle Escondido para utilizarla como retorno, circular nuevamente por República de China y luego incorporarse a la circulación habitual en Ejército Argentino.

El redireccionamiento de tránsito se efectuará para poder realizar el montaje de vigas metálicas de la estructura de sostenimiento que se ubicarán sobre la calzada en sentido hacia La Calera y que posibilitarán finalizar la construcción de la obra sin realizar cortes de tránsito o desvíos. Asimismo, durante los dos días del operativo, la empresa EPEC realizará la elevación de la línea de alta tensión ubicada en la zona de los trabajos.

Se solicita a los automovilistas circular con precaución, reducir velocidad, prestar atención a la cartelería informativa ubicada en la zona y respetar las indicaciones de los banderilleros.