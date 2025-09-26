Fin de semana con ráfagas, lluvias y sol en Córdoba: cómo sigue el tiempo

Vientos, inestabilidad y jornadas para disfrutar.

Todas estas condiciones engloba el primer fin de semana íntegro de la primavera en tierras cordobesas.

Un viernes que tuvo viento norte y se tornó ameno, llegó a marcar 27,4 grados.

Sin embargo, el giro y la llegada de fuertes ráfagas llegando del sur modificaron el panorama.

Con muchas nubes en el horizonte, la jornada está marcada por la inestabilidad.

El centro de la provincia, y varios sectores más, son parte de un “alerta amarillo” ante la chance de estos fenómenos.

“El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual”, reza el informe.

Según se reporta, en algunos lugares podrían llover hasta 50 milímetros.

Eso sí, el sol sale desde la tarde del sábado, y se instala el domingo.

Para el cierre del fin de semana, el mercurio podría llegar hasta los 28 grados.