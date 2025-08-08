La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático de Córdoba emitió una advertencia clave para este fin de semana largo: el riesgo de incendios forestales será muy alto en toda la provincia, desde este viernes hasta el próximo lunes.

Según afirmaron, las condiciones meteorológicas con temperaturas más elevadas podrían generar un escenario para que se inicien focos ígneos, especialmente por la presencia de combustible fino: hojas secas, pasto y ramas pequeñas.

Desde el organismo provincial instaron a reforzar las medidas de prevención. “Está prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia, excepto en lugares permitidos, y cualquier actividad que podría llegar a generar un incendio forestal está penada”, advirtió el vocero Roberto Schreiner.

Desde el 2 de junio rige el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en Córdoba, medida que se extenderá hasta el 31 de diciembre.

El decreto prohíbe expresamente el encendido de cualquier tipo de fuego, así como todas aquellas acciones que puedan derivar en un foco ígneo, sobre todo en zonas de monte, sierras y campos.

El período más crítico para los incendios comienza cada año tras las primeras heladas, cuando la vegetación se seca y se convierte en material altamente inflamable.

