Fin de semana en Córdoba: del calor sofocante a las ráfagas y lluvias

El fin de semana largo está en progreso. Y en el mismo, se avizoran condimentos para todos los gustos en Córdoba.

Por un lado, con un caluroso viernes que se percibe desde temprano.

En lo alto, un cielo “parcialmente nublado” y marcas en progresivo aumento.

En las primeras horas de la tarde se produciría el pico, que podría alcanzar los 33 grados.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el sábado iniciaría en ese mismo camino. De hecho el mercurio podría ser aún superior.

Pero esa presencia del sol, casi pleno desde las primeras horas, se contrarresta luego con el ingreso de un frente frío.

A partir del mediodía o la siesta, la provincia en su totalidad ingresa en un “alerta amarillo” ante el impacto del viento sur.

El informe del Sistema de Detección temprana refiere que “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/hora”.

En medio del desajuste y la merma en la temperatura, también se prevén chaparrones.

El sofocón se sostiene hasta la madrugada del domingo.

Luego, el cierre del fin de semana promete la continuidad del viento sur, de relevante impacto, pero con una jornada de amenos 27º de máxima.