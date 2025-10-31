Tiempo
Fin de semana en Córdoba: del viento norte a las lluvias y un cierre con 30°
Las jornadas anticipan cambios por estos días en la provincia. Hay temperatura en alza, pero también inestabilidad.
En el cambio de mes, se vienen modificaciones en las condiciones del tiempo en tierras cordobesas.
Por caso, la despedida de octubre está marcada por el sol y un viernes en el que se prevén ráfagas llegando del norte a 50 kilómetros por hora.
Tales cuestiones hacen ascender el mercurio, el cual se estima podría llegar a los 29 grados.
Con las mínimas también en alza, para el sábado llegan las nubes y la inestabilidad.
Desde la mañana se presentan tormentas, con carácter aislado, y llueve durante toda la jornada.
En ese tren de idas y vueltas, para el domingo el cielo busca despejarse nuevamente.
Humedad a cuestas, la máxima prevista es de treinta grados.