Fin de semana en Córdoba: del viento norte a las lluvias y un cierre con 30°

En el cambio de mes, se vienen modificaciones en las condiciones del tiempo en tierras cordobesas.

Por caso, la despedida de octubre está marcada por el sol y un viernes en el que se prevén ráfagas llegando del norte a 50 kilómetros por hora.

Tales cuestiones hacen ascender el mercurio, el cual se estima podría llegar a los 29 grados.

Con las mínimas también en alza, para el sábado llegan las nubes y la inestabilidad.

Desde la mañana se presentan tormentas, con carácter aislado, y llueve durante toda la jornada.

En ese tren de idas y vueltas, para el domingo el cielo busca despejarse nuevamente.

Humedad a cuestas, la máxima prevista es de treinta grados.