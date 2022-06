Finalmente, y en contra de lo que una semana atrás había resuelto el fiscal Arocena en el juicio por la Tragedia de la Circunvalación, su par de la Cámara 11ª del Crimen, Fernando López Villagra no agravó la acusación contra el acusado Gonzalo Soria, y pidió una pena de 5 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo de Luciano Gassman de 16 años, e inhabilitación para manejar por 10 años.

En su argumentación, López Villagra señaló que no tenía "la certeza de que Soria haya salido a matar, no veo el dolo, no se puede torcer el derecho". En esa línea, el representante del Ministerio Público Fiscal expresó que "en todo caso, los legisladores deberían modificar la ley y agravar las penas" para estos casos.

Soria es un joven de 29 años que bajo los efectos del alcohol y a altísima velocidad, atropelló y mató a Luciano Gassman de 16 años en la ruta 9 a la altura de Río Segundo. En ese marco y con el antecedente de lo sucedido en el juicio por la Tragedia de la Circunvalación, el abogado querellante esperaba que en la audiencia el fiscal pidiera el agravamiento de la acusación contra el acusado por la de "homicidio simple con dolo eventual".

El hecho ocurrió en diciembre de 2020, cuando Soria a bordo de su utilitario, a 119 kilómetros por hora, con 2,4 grados de alcohol en sangre, embistió a la víctima y luego se dio a la fuga. A diferencia de lo sucedido con Alan Amoedo que llegó en libertad al juicio, Soria está detenido hace un año y medio.

Precisamente, Alejandro Pérez Moreno señaló que no queda ninguna duda que al acusado le cabría esa figura penal, que prevé pena de entre 8 y 25 años de prisión.

En principio y de acuerdo al tenor de lo que figura en la acusación, la querella señaló que el fiscal López Villagra debería haber pedido "el hecho diverso y el agravamiento de la acusación" que pesa contra Soria, que se encuentra detenido desde hace un año y medio.

El representante de la familia de la víctima justificó su postura teniendo en cuenta que el acusado circulaba a 119 kilómetros por hora con 2,4 gramos de alcohol en sangre por un lugar en el que la máxima permitida es de 60 kilómetros por hora.

Pérez Moreno recordó que la víctima venía circulando junto a otras 20 personas por la banquina de la ruta 19, a la altura de Río Segundo, en la zona urbana, cuando irrumpió Soria en su vehículo a altísima velocidad y al verlos "no desacelera, no frena ni hace ninguna maniobra para evitar el impacto".

No obstante ello, tras atropellar y matar a Gasman y herir a otra persona, regresó a la ciudad de Pilar, "escondió el vehículo, llamó por teléfono a una señorita" con la que mantuvo relaciones sexuales y "luego se fue a dormir plácidamente", sostuvo el abogado y agregó que "recién después del mediodía, alertado por familiares", porque una testigo había logrado anotar su patente, se presentó en la justicia.

El letrado dijo que todo está detallado en "el tenor del hecho de la acusación", con lo cual no hay ninguna duda de que la acusación contra Soria debe agravarse, aunque el fiscal sostuvo la acusación que pesa en su contra por homicidio culposo, que prevé penas menores al doloso.