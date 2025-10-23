El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) condenó las agresiones sufridas a periodistas de distintos medios durante la recorrida del presidente Javier Milei el pasado martes 21 de octubre en la ciudad de Córdoba. Los hechos ocurrieron en barrio Nueva Córdoba, en el marco del acto partidario de La Libertad Avanza.

Entre los afectados se encuentra el equipo de Canal 10, integrante de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT). El camarógrafo Horacio di Franco fue golpeado en la sien mientras quedaba atrapado en medio de forcejeos con asistentes al acto, lo que requirió atención médica en el Hospital de Urgencias. Paralelamente, su compañera, la periodista y movilera, Fernanda González, sufrió el robo de su teléfono celular.

Otros equipos, incluidos los de C5N, también fueron insultados e increpados, llegando incluso a agredirlos e intentar dañar sus cámaras. Además, los participantes del operativo reportaron hostigamientos verbales con expresiones intimidatorias.

FOPEA registró los incidentes como ataques a la integridad de los periodistas en ejercicio de su labor en espacio público y solicitó a los responsables partidarios y a las autoridades de Córdoba que garanticen un clima de convivencia pacífica.

La entidad enfatizó la necesidad de preservar la libertad de prensa y permitir que la cobertura de actos y movilizaciones se realice sin riesgo físico ni amenazas verbales hacia los trabajadores de medios.