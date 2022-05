Llegan nuevas actividades culturales para ver en forma presencial y virtual. La Agencia Córdoba Cultura prepara una grilla de eventos para todos los gustos.



Lunes 16

De 10 a 17. Día de la fascinación por las plantas. Museo Provincial de Ciencias Naturales- Av. Poeta Leopoldo Lugones 395

Un recorrido de stands expositivos e interactivos relacionados con la conmemoración del Día de la Fascinación por las plantas que se celebra todos los 18 de mayo. El Museo Provincial de Ciencias Naturales de Córdoba junto al INTA y la Facultad de Ciencias Agropecuarias invitan a compartir el trabajo de investigadores y entusiastas de las plantas, mediante juegos interactivos y muchas actividades para aprender un poco más sobre el inmenso mundo de las plantas.

Entrada libre y gratuita. Las instituciones que quieran participar de los stands interactivos deben inscribirse en fascinacionmcnc@gmail.com Repite martes 17 a partir de las 10.

A las 18. Cine: Siete ritmos (de Julia Rotondi, Argentina, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto



La película protagonizada por las siete mujeres de la familia de la directora, sigue el viaje de Ceci, una joven cineasta que visita a su familia para filmar y escuchar sus secretos y visiones en torno al deseo y el amor. Experiencias atravesadas por anhelos de mujeres de distintas generaciones. En el camino aparecen fotos y videos de archivo, cartas y poemas. También pistas sobre un recuerdo de la infancia, el puente silbador, un lugar en el mar donde mágicamente se acercan las ballenas.

Repite el martes 17 y miércoles 18 a las 21. Entrada general 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 20. Cine: Las cosas que no te conté (de William Nicholson, Reino Unido, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Edward toma la decisión de dejar a su mujer Grace tras 29 años de matrimonio. A partir de este momento, cada uno de ellos, a su manera, buscará la forma de rehacer su vida en un pequeño pueblo costero cerca de los acantilados de Hope Gap. Repite el martes 17 a las 19. Entrada general 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 21. Visita virtual a la muestra Chisporroteos (pequeñas grandes contradicciones y mentiras verdaderas)

Recorrido virtual por la muestra "Chisporroteos (pequeñas grandes contradicciones y mentiras verdaderas)" de Pablo Peisino, con curaduría de Georgina Valdez. El contenido del video destaca aspectos biográficos del artista, referentes y el modo de producción de las obras.

Martes 17

A las 11. Conferencia: Mujer-Cuerpo-Danza. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

Entre-Ser el experimento y un mosquito zumbando: bailarina feminista es la disertación a cargo de Ariana Andreoli en una nueva edición del ciclo que propone el área de Danza Contemporánea. Andreoli es bailarina, docente, actriz y clown con un recorrido de búsquedas que escapan a etiquetas. Participa en la Universidad Provincial de Córdoba en el Profesorado de Danza y dirige el elenco de prácticas escénicas La Indómita Danza Orquesta. Este año publica el libro de su autoría Prácticas Fractales procesos de aprendizaje y creación en danza. Entrada libre y gratuita hasta agotar el aforo disponible.



El Teatro del Libertador presenta conciertos, performance y conferencia

De 11 a 15. Charlas en el marco del Día de la fascinación por las plantas. Centro Cultural Córdoba- Av. Poeta Lugones 401

A las 11. Las plantas fósiles de Córdoba y su relación con los cambios climáticos y ambientales. Dr. Adan Tauber

A las 12. Sistema Inmune Vegetal: ¿Cómo hacen las plantas para defenderse de los numerosos patógenos? Dr. Nicolás Cecchini

A las 13. Verde que te quiero verde: la importancia de las plantas en la vida de los ecosistemas. Dra. Silvia Patricia GIL y Mgter. Laura Inés Vargas

A las 14. Inteligencia vegetal (IV): Cómo sienten las plantas. Dra. Marianela Rodríguez.

A las 15. Las plantas como una fábrica de medicamentos. Dra. Cecilia Carpinella.

Entrada gratuita con cupo limitado. Inscripciones al correo: diafplantas@gmail.com

A las 12. Una propuesta de lectura callejera feminista. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



En el marco de la muestra "Movimientos del deseo" se realizará una lectura “de choque” en la explanada del museo en la peatonal sobre literatura feminista y de disidencias. Se trata de darle voz y visibilidad a las obras que componen la Biblioteca Sala 0, feminismos simultáneos del Espacio Cultural Museo de las Mujeres y que, desde principios de este mes, forman parte del acervo literario del museo. Se irrumpirá la jornada de tránsito en la peatonal de la ciudad en un día laboral como forma de ruptura al aturdimiento, al desconocimiento de la otredad y la rapidez como signo de productividad. La acción invita a detenerse, a escuchar discursos que durante mucho tiempo fueron negados y hoy, empiezan a legitimarse y usarse como banderas de derechos de la comunidad feminista y las personas que se identifican con el movimiento Lgbtqia+.

En esta lectura participarán referentes de diferentes campos artísticos, intelectuales y del activismo feminista. El martes 17 participarán Leticia Ressia, Ayelén Altamirano y Soledad Sánchez. Las personas serán invitadas a escoger un libro de la biblioteca, seleccionar un extracto y leerlo en vivo en la peatonal.

Entrada libre y gratuita a través del sistema autoentrada.com.

A las 18. Conversaciones al pie de obra. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Recorrido por la muestra Figuraciones Urbanas con la presencia de la artista Ana Luisa Bondone Fernández, la profesora y escritora Florencia Gordillo, la artista María Finocchietti y el arquitecto Juan Manuel Bergallo. Entrada libre y gratuita.

A las 18.30. Ciclo Cine en el Palacio: Nise: el corazón de la locura (Roberto Berliner, 2015, Argentina). Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

En esta ocasión, el ciclo propone la cápsula "Atravesando el olvido", una serie de largometrajes que enfocan su narrativa en los modos en los que el arte y los artistas han superado las pruebas del tiempo, de la historia, de la locura. En ese marco se proyectará Nise. Al volver a trabajar en un hospital psiquiátrico en un suburbio de Río de Janeiro, después de salir de prisión, la doctora Nise da Silveira (Gloria Pires) propone una nueva forma de tratamiento a los pacientes que sufren de esquizofrenia, eliminando el electrochoque y la lobotomía. Sus colegas de trabajo no aprueban su sistema de tratamiento y la aíslan, restándole hacerse cargo del abandonado Sector de Terapia Ocupacional, donde inicia una nueva forma de lidiar con los pacientes, a través del amor y del arte. Entrada libre y gratuita. Sin reservas, por orden de llegada.

A las 20. Cine de cabecera: El año pasado en Marienbad (de Alain Resnais, Francia, 1961). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

En un barroco hotel, un extraño, X, intenta persuadir a una mujer casada, A, de que abandone a su marido, M, y se fugue con él. Se basa en una promesa que ella le hizo cuando se conocieron el año anterior, en Marienbad, pero la mujer parece no recordar aquel encuentro. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Vale Giaquini

Vale comparte qué es el arte para ella y desde dónde. También cuenta en qué propuestas se encuentra actualmente: la pasión por la docencia, los proyectos artísticos que dirige, produce e interpreta. Para ver material de sus proyectos, fecha de próximos conciertos y escuchar su música podés entrar aquí:

IG: @valerysoul_official YouTube: Valeria Giaquini Spotify: Vale Giaquini Web: Violetas para Violeta

Miércoles 18

A las 20. Cine por la Diversidad: Chevallier (de Athina Rachel Tsangar, Grecia, 2015). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

En medio del mar Egeo, seis hombres se encuentran en pleno viaje de pesca, en un lujoso yate, para jugar a un juego. Durante este juego serán comparadas varias cosas, que serán medidas. Las canciones serán acribilladas, y la sangre analizada. Los amigos se convertirán en rivales. Pero al final del día, cuando el juego termine, el hombre que gane será «el mejor hombre». Y podrá llevar en su dedo meñique el anillo de la victoria. Entrada libre y gratuita.

Jueves 19

A las 12. Una propuesta de lectura callejera feminista. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

La acción invita a detenerse, a escuchar discursos que durante mucho tiempo fueron negados y hoy, empiezan a legitimarse y usarse como banderas de derechos de la comunidad feminista y las personas que se identifican con el movimiento Lgbtqia+. El jueves 19 participarán Cuqui y Belkys. Las personas serán invitadas a escoger un libro de la biblioteca, seleccionar un extracto y leerlo en vivo en la peatonal. Entrada libre y gratuita a través del sistema autoentrada.com.

A las 19. Muestra fotográfica: Retrato Espejo del Alma. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

Estos retratos no se limitan a la identidad exterior, física y única del modelo, sino que también capturan el carácter interior, el alma del que posa delante de la lente que ha permitido captar ese momento expresivo desde donde se transpone y revoluciona el concepto clásico de “pose”. De tal modo, el retrato es una promesa de inmortalidad y trascendencia que penetra el alma del retratado, su psicología y expresividad. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Séptimo en el Caraffa. Ciclo NO HUMANOS: Tulpan (de Sergei Dvortsevoy, 200, Kazajistán)

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Tras finalizar su servicio militar, Asa se dispone a regresar a su pueblo natal en la agreste estepa de Kazajistán, donde su hermana mayor y su marido son pastores de ovejas. Pronto aprenderá que si quiere tener su propio rebaño deberá encontrar una mujer con la que casarse. El problema es que las jóvenes solteras no abundan en la zona. Tulpan, hija de una familia de pastores, parece la única candidata posible, pero ella tiene otros planes: abandonar el campo para poder estudiar, y la única excusa que se le ocurre para rechazar a Asa es que tiene las orejas muy grandes. A pesar de ello, Asa no se rinde y, con la colaboración de su amigo Boni, se esforzará en demostrar a todo el mundo que puede ser un buen ovejero y un adecuado pretendiente para Tulpan. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine: El joven Ahmed (de Jean Pierre y Luc Dardenne, Bélgica-Francia, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

En la Bélgica actual, el destino del joven Ahmed, de apenas 13 años, se ha quedado atrapado entre los ideales de pureza del que le habla su imán y las pasiones de la vida. Repite el sábado 21 a las 21. Entrada general 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 20. Ralph Votapek, solista. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

El prestigioso pianista interpreta Siete nocturnos de Francis Poulenc, Masques y Estampas de Claude Debussy, Valses nobles y sentimentales de Maurice Ravel, Cuatro piezas españolas de Manuel de Falla y Sonata N° 3 de Serguéi Prokófiev. Entradas desde 1000 pesos a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 20. Ciclo Vientos en el Centro: Banda Sinfónica Municipal de Córdoba. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Este ciclo está a cargo de la Banda Sinfónica Municipal que a lo largo de siete conciertos, uno por mes, expondrá al público el trabajo desarrollado la banda completa y sus diferentes ensambles de cámara. Los repertorios serán programados en virtud de cada concierto y de los diferentes orgánicos que presentará el elenco. En esta oportunidad la Banda Sinfónica Municipal se presenta junto a la Banda Juvenil Municipal. Entrada libre y gratuita.

A las 20.30. La Catrina. Teatro Real – Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66. Comedia Cordobesa – Teatro Estable de Títeres

La Catrina, representación de la muerte por el pueblo mejicano, es el nombre de esta obra de títeres para adultos con un agregado: la muerte viva o recuerdos de Doña Francisca. Ella relatará los recuerdos de su infancia, adolescencia y adultez en los que la muerte tiene su presencia porque la busca y no la encuentra. La muerte pone en evidencia la importancia de la vida, por eso una muerte viva como dice el Sabalero (cantante uruguayo) jamás es una muerte mansa. Entradas desde 500 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 21. Cine: El perro que no calla (de Ana Katz, Argentina, 2021). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Sebastián, un joven de treinta y tantos años, tiene varios trabajos temporales que van y vienen y lo presionan, y abraza el amor cada vez que encuentra la oportunidad. A través de pequeños hechos puntuales, su transformación se retrata en el contexto de un mundo que también se transforma y coquetea con un posible apocalipsis. Repite el viernes 20 a las 19.30 y el sábado 21 a las 19. Entrada general 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 21. Con acento cordobés: Deivbeat entrevista a personalidades del Teatro del Libertador

Llega la séptima edición del ciclo de entrevistas Con acento cordobés que analiza, con aguda mirada, los distintos escenarios culturales de la provincia. En esta oportunidad el artista urbano Deivbeat, conocido por su trayectoria dentro del rap y el freestyle, pero también en el cómic y en las artes visuales, se viste de entrevistador para buscar el pulso de uno de los emblemas más imponentes de la cultura de Córdoba: El Teatro Libertador San Martín. Con el imponente teatro como escenario, en el primer capítulo de este ciclo Deivbeat entrevista a Valentina Lapa (egresada del Seminario de Danza), Julieta Fassi (integrante del Seminario de Canto) y Rocío Acevedo (oboísta, integrante de la Orquesta Académica).

Viernes 20



A las 16:30. Conversaciones con artistas: Mirar por la ventana. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Recorrido por la muestra Figuraciones Urbanas con la presencia de la artista Ana Luisa Bondone Fernández. Entrada libre y gratuita.

A las 17.30. Charla. Ciberfeminismo: arte, videojuegos y luchas feministas. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

La propuesta es indagar el entrecruce del arte y los videojuegos desde el ciberfeminismo. Desde principios de los ’90 el feminismo se ha apropiado de los videojuegos como una tecnología de resistencia contra la cultura patriarcal. En la actualidad se utiliza como registro y soporte de las luchas feministas. Aunque su uso todavía sigue siendo marginal, interesa explorar sus potencialidades como herramienta de transformación de las relaciones de poder de género. Entrada libre y gratuita a través del sistema autoentrada.com.

A las 21. Viernes de música: Las Voces del Centro presenta Paisajes. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El grupo, integrado por Sebastián Borda (voz y guitarra), Mario Espíndola (voz y guitarra), Juan Pablo Alonso (voz) y Rober Mazi (percusión), presenta un espectáculo cuyo repertorio cuenta con canciones clásicas del cancionero popular como las zambas La Solís Pizarro, El anacleto del viento y A Monteros o chacareras como Déjame que me vaya y Largos caminos me iré, usando como emblema del grupo la Zamba para mi ciudad de Oscar Quiroga, la cual realiza un viaje imaginario por lugares característicos de Río Cuarto y la región. Entrada general 400 pesos.

A las 21. El anillo de bodas. Teatro Real – Sala Carlos Giménez- San Jerónimo 66

Un anillo de bodas que desata pasiones inusitadas. ¿Es solo un anillo? La noche de boda de los novios se arruina debido a la perdida fortuita del anillo de la novia. A partir de este incidente se desatan pasiones ocultas de los personajes que reflexionan en torno al valor de un anillo de boda y el amor. La historia está situada en Córdoba, época actual, y transcurre en un salón de fiestas del hotel y en la suite nupcial. Entradas desde 1000 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro. Repite el sábado 21 a las 21 y el domingo 22 a las 20.

A las 21. Cultura en el Patio: Mantra Folk

Mantra Folk, el grupo liderado por Gustavo Segovia y Sergio Martin, se presenta en el patio. Mantra Folk tiene sus raíces en la música folklórica argentina con la característica de fusionarla con diferentes estilos musicales como el pop y el rock.

Sábado 21

A las 15. Calavera sí chilla. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Actividad educativa presencial en el marco de la muestra Chisporroteo de Pablo Peisino. Se realizará un recorrido por las salas y luego un taller de intervención de remeras con retazos de telas en la sala de creación del museo. Propuesta destinada a adolescentes y adultos cupo limitado. Actividad gratuita. Inscripción por teléfono al 4343348/49 interno 215 de lunes a viernes de 8 a 14 o al correo electrónico: educacion@museocaraffa.org.ar

A las 18. Ciclo A puro teatro: De familias que son así (relatos animados para las infancias) de Ulularía Teatro. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

De familias que son así presenta tres relatos de autoría de los integrantes del grupo. Historias de familias que son así, como la que un día quisieron formar Chacho y Ciro, dos pingüinos que se conocían desde pichones. Ellos quisieron construir un nido, pero les faltaba el huevo… Como la de Inés, que vive unos días con su papá y otros con su mamá, su hermana, su hermano y el novio de su mamá. Inés quiere que algún día se junten sus dos familias, pero esto no es nada fácil… Como la familia de Renata, que vive en un barrio con sus siete hermanos y su mamá que es viuda. Renata quiere ser hija única como su amiga Adriana. Como eso no es posible, prueba con ser nieta única, pero no todo sale como esperaba… Entrada libre y gratuita.

A las 20. Homenaje a Cátulo Castillo. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

La Orquesta Provincial de Música Ciudadana, con dirección artística del maestro Damián Torres, recuerda al autor de Tinta Roja a través de sus más populares creaciones, con la participación de los cantantes Mery Murúa y Gustavo Visentín. El diseño coreográfico estará a cargo de la pareja artística integrada por Delfina y Walter. Entradas desde 500 pesos a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 20.30. El conventiyo contraataca. Teatro Real – Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66

Elencos concertados presenta esta obra en la que un grupo de inquilinos vive las peripecias de la vida cotidiana que los atraviesa como grupo humano. El arte, el amor y la pobreza conviven entre las paredes de una casona que Doña Colomba regenta con pasión y el deseo de una vida mejor. La obra es una evocación al sainete criollo, con sus personajes y escenarios típicos que conjugan en su estructura la reflexión misma sobre la identidad argentina. En esta propuesta se evidencian, desde el trabajo estético, las posibilidades artísticas que devienen en memoria colectiva. Entradas 1000 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 21. Ballet en el Centro: el Ballet Municipal presenta Frágil. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

A lo largo de su historia el Ballet Municipal de Córdoba logró especializarse tanto en la danza folklórica nacional y latinoamericana como en la danza ciudadana argentina. En esta oportunidad presenta la obra Frágil, una docena de solos, una pieza que propone experimentar el arte en un estado de contemplación que pone el ojo en lo cotidiano, en aquellas cosas que acontecen cada día, incluso en esas que provocan alguna lágrima y que, a pesar de ellas, se sigue al encuentro de una nueva madrugada y otro amanecer. El planteo que hace es un tanto existencialista: habla de los sentimientos que atraviesan y con los que se transita. Muestra descarnadamente la fragilidad del ser humano y revela algo en común en los actores/bailarines: la nostalgia. La obra fue estrenada en diciembre de 2013, dirigida por Walter Cammertoni (bailarín, coreógrafo, actor, director y docente).

Entrada libre y gratuita.

A las 21. Juana la Loca. Teatro Real – Sala Carlos Giménez- San Jerónimo 66

Con dirección y autoría de Pepe Cibrián Campoy, Juana La Loca es una épica romántica sobre una de las mujeres más famosas de la historia. Su prisión durante más de cuarenta años fue su paraíso, pues allí voló un alma pura rodeada por la crueldad y la ambición de los hombres. Traicionada por su padre, su marido y su propio hijo, Juana La Loca no es un unipersonal. Se trata de una magnética obra en donde ella convive con su madre, Isabel La Católica; su nieto Felipe II, su incondicional Leonor y fundamentalmente, con el causante de su supuesta locura: Felipe El Hermoso. Juana La Loca habla de la locura del amor no correspondido. De las brutales pasiones del poder, y de la magia del deseo fabricado. Entrada gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Retirar por boletería del teatro con DNI a partir del martes 17 (máximo dos ubicaciones por persona).

A las 21. Mini recital de Totoro

Durante la pandemia nace este proyecto desde Alta Gracia que se gestó en medio de la virtualidad, una experiencia híbrida que se corporalizó en la presencialidad. Más de diez instrumentos para lograr un clima mágico de carácter sinfónico, inspirado en el animé.

Domingo 22

A las 17. TAPETUMMM. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Balbuceando Teatro presenta esta obra en la que Cándida y Magiano se encuentran en Cé- Ví- Ya, un extraño lugar donde parece reinar el fracaso y la confusión, tanto que ni la oscuridad, ni las preguntas, ni las sillas, parecen servir para lo que fueron hechas. Como buenos payasos tratan de hacer las cosas bien… pero… ¿Qué podrán ver estos dos antihéroes en la cerrazón de la noche? Entradas 500 pesos disponibles a través del sistema Autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 20. Herencias, recital de Carlo Fierens. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

El destacado guitarrista italiano se presenta con un programa que reúne la Sonata N.1, de Carlos Guastavino, y la Sonata Op. 47, de Alberto Ginastera, además, obras de Francisco Tárrega y Niccoló Paganini. El evento es organizado por la Agencia Córdoba Cultura y el Instituto Italiano de Cultura (Córdoba). La entrada es gratuita y las ubicaciones se pueden retirar desde el jueves 19 por boletería del teatro, en el horario de 9 a 20, teléfono 414-3412.

A las 21. Visita al taller de Daro Barrozo

Daro Barrozo Cerámica de Diseño y Raku ofrece desde el año 2000 una vasta variedad de objetos cerámicos únicos que van desde utilitarios hasta objetos decorativos utilizando tanto la técnica de cerámica esmaltada como la técnica raku. Es uno de los pocos artesanos argentinos que realizan sus trabajos en esta técnica milenaria japonesa.

IG: DaroBarrozo Facebook: Daro Barrozo Raku

