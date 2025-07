El abogado penalista Francisco Lavisse se posicionó en un sitial similar al que había emergido el fiscal Adjunto de la provincia, Alejandro Pérez Moreno, quien cuestionó la aplicación de la figura de la asociación ilícita y de al prisión preventiva durante una exposición en un curso de Posgrado, que le valió la presentación de una denuncia por parte de los fiscales de Instrucción Enrique Gavier y Juan Pablo Klinger.

Explicó que “hace 10 años la asociación ilícita es una figura penal que hace 10 o 15 años no se aplicaba en la justicia argentina. Pueden haber habido uno o cinco y hoy creo que está en un número de 200 o 300. Se descubrió que la asociación ilícita permitía establecer prisiones preventivas, entonces se lo dejaba la mayor cantidad de tiempo posible, hasta tres años y cuando se llegaba a ese límite se recurría a otra figura como es el juicio abreviado que se conseguía a través de una coacción lícita, podríamos decir. Le pedimos que reconozca la culpabilidad ahora o si no le llevaremos a juicio y le aplicaremos más pena. Ni siquiera le daban la posibilidad de que saliera absuelto. Entre la espada y la espada no la espada y la pared”.

Lavisse cuestionó ese sistema aplicado por la Justicia en Córdoba: “El Código (Penal) exige que declare circunstanciadamente, que declare claramente cómo cometió el delito la persona acusada, pero hay muchos casos donde no cometió el delito. Es imposible que lo haga de algo que no existió. Entonces el Tribunal se conforma con que diga sí yo fui”. Cuestionó esa situación bajo el argumento: “Eso en realidad no sirve para justificar una condena, porque la Constitución Nacional establece que nadie puede autoincriminarse (declarar en su contra). Entonces, la única forma de justificar una condena es con prueba independiente”, expuso ante los micrófonos de Canal 10.

Vale consignar que es la prueba independiente la que debe recolectar la fiscalía en la etapa de instrucción de las causas.

En otro orden, hizo consideraciones críticas sobre la prisión preventiva en su ejecución con esa línea de actuación, ya que “la libertad de conciencia no existe mientras (el individuo) esté detenido”.

Puntualizó que en los tribunales cordobeses hay una corriente de aplicación de la figura de la asociación ilícita para determinar luego la prisión preventiva y, posteriormente, poder tener la opción de efectuar un juicio abreviado: “un fiscal grande como Walda, que falleció esta semana, indicó en distintos fallos que no existía asociación ilícita como se viene utilizando y ¿qué pasó? Pasó que nunca más participó como fiscal de Cámara en un juicio que se imputara asociación ilícita. Así se viene trabajando. También el doctor Guerrero Marín citó un fallo donde decía que no existía asociación ilícita y tampoco participó más como fiscal de Cámara”.