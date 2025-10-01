La previa del clásico cordobés arrancó y Córdoba cuenta los días para que llegue el domingo. Desde las 16:45 en el Estadio Mario Alberto Kempes, Talleres y Belgrano se enfrentarán por la fecha 11 del Torneo Clausura con el arbitraje de Facundo Tello.

En la previa, Franco Jara habló tras la práctica en Villa Esquiú.

El delantero remarcó la crucialidad de este tipo partidos y cómo deben jugarse: “Tenemos la obligación de ir a buscar los tres puntos. Quedan pocos partidos en el campeonato donde nos jugamos mucho. Estamos en la recta final y nos jugamos cosas importantes”.

Para Jara, el duelo ante el “Matador” va más allá de lo deportivo: “Jugar este tipo de partidos marca un antes y un después, no solo en lo personal, sino también en lo colectivo y para la gente. Nosotros tratamos de reflejar siempre lo que significa jugar a lo Belgrano, así que estoy más que tranquilo que todos mis compañeros van a dejar la vida para sacar esto adelante”.

Pensando en lo que viene, el atacante Pirata consideró que el resultado del clásico puede ser un impulso clave: “Más allá de lo que genera este tipo de partidos, también sirve para lo que viene. Si logramos ganarlo nos metemos entre los ocho, viene la Copa Argentina y los últimos partidos del campeonato. Eso para nosotros tiene que ser una motivación”.

Respecto a la localía exclusiva para Talleres en el Kempes, el 9 del Celeste dijo: “Me gusta pero me encantaría que esté la gente de Belgrano. No hace falta aclarar que el apoyo va a estar siempre. Somos los responsables de defender a toda esta institución, así que vamos a la guerra”.