Tras la llegada de un frente frío a la provincia de Córdoba, se registraron nevadas en la zona de las Altas Cumbres. Las autoridades continúan con la limpieza de la calzada de hielo en la carpeta asfáltica, entre los km 38 y 56 de la ruta provincial 34.

El martes por la mañana comenzó a nevar en la zona, donde se inicia el Camino del Peregrino. Por ello, se tomaron medidas de seguridad con el fin de cortar totalmente el tránsito vehicular.

Según informaron las autoridades, desde entonces aún se llevan a cabo trabajos de limpieza de calzada y remoción de nieve y hielo en varios tramos de la vía.

Si bien las condiciones de visibilidad mejoraron y el viento calmó este miércoles, las autoridades informaron que persiste el corte total en el sector debido a la presencia de hielo y nieve en la calzada.

Se recomienda a los conductores evitar la zona y buscar rutas alternativas hasta nuevo aviso.