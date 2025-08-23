Fresco, despejado y menos ventoso, el comienzo del fin de semana en Córdoba

Luego de soportar un viernes con ráfagas de viento de hasta 100 km/h, la ciudad de Córdoba y zonas aledañas arrancaron el fin de semana con un clima frío aunque estable con vientos del sector suroeste pero de sólo 18km/h.

Según el Observatorio Córdoba la mínima de hoy se registró a las 7:35 y fue de 7,1 ºC, mientras que la máxima de ayer alcanzó los 18,6 ºC a las 14:20

El pronóstico extendido para el resto del día indica tiempo seco y estable y una máxima que llegaría hasta los 15 ºC.

Distinto amanecer de sábado tuvieron algunas localidades del interior provincial donde sí se registraron heladas: Los Reartes -3,1 º; General Levalle -3,7 ºC; y Villa Huidobro -3,1 ºC, por ejemplo.

Para el domingo las condiciones mejorarían lentamente, con cielo despejado y escasa nubosidad, al tiempo que ingresaría algo de viento desde el sector norte lo que provocaría una suba en la columna mercurial hasta los 20 ºC.

El aumento en las temperaturas se mantendría al menos hasta el miércoles, previéndose una nueva baja hacia los últimos días del mes, en coincidencia con la conocida tormenta de Santa Rosa.

Desde la Policía se recordó que aún persiste el riesgo extremo de incendios en todo el ámbito provincial debido a las volátiles condiciones meteorológicas y la presencia de viento en distintas partes de la provincia con ráfagas que en la tarde del viernes llegaron a 105 km/h en Las Varillas y a 88 km/h en Los Surgentes.