Durante la tarde del domingo se iniciaron los trabajos de “riego preventivo” en la zona del camino de las Altas Cumbres, para preparar el terreno ante la llegada de una inminente nevada prevista para la noche de ese día y las primeras horas del lunes.

Desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba se informó sobre el “riego preventivo” en las Altas Cumbres para el hielo: un procedimiento de rociado con sal gruesa industrial, no de agua, que se realiza para prevenir la formación de hielo y asegurar el tránsito seguro ante la posibilidad de una nevada.

Los operativos se llevan a cabo con temperaturas bajo cero, que pueden alcanzar los -10 °C, y se realizan durante la tarde, específicamente entre las 16 y las 20 horas.

El procedimiento se aplica para prevenir la formación de hielo, ya que la sal gruesa tiene la propiedad de bajar el punto de congelación del agua, lo que evita que se forme hielo sobre el asfalto.

Al evitar el hielo se reducen los riesgos de accidentes y se puede mantener por más tiempo el camino habilitado para la circulación de vehículos.

Zonas como el parador El Cóndor, Giulio Cesare y, eventualmente, algunos otros sectores se cubren de blanco durante el invierno que aún persiste. Sumado a la aparición del fenómeno denominado ciclogénesis, que desde hace un par de semanas golpea el centro y este del país, se prevé que la nieve vuelva a hacerse presente en el Camino de las Altas Cumbres.