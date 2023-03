Fue apuñalada en la Terminal de Ómnibus por un desconocido

Una joven denunció a través de sus redes sociales que en la madrugada del domingo, en la Terminal de Ómnibus, fue apuñalada por un desconocido. No es el primer hecho de inseguridad que se denuncia en esa zona de la ciudad de Córdoba.

“El pasado domingo 12/03 a las 06:00 de la mañana en la terminal de Córdoba me apuñalaron (no había intenciones de robo). Un hombre se me sentó al lado a fumar y de la nada me empezó a pegar, pensé que solo eran golpes hasta que vi la sangre”, contó Valentina.

En diálogo con Cba24n, la joven contó que tras huir del lugar en que estaba sentada fue atendida por personal de la Terminal. “”Me atendieron super bien. Tanto los paramédicos como la seguridad", explicó. Luego esperó a que la buscaran los padres.

En sus redes sociales, lamentó: “La terminal estaba llena de gente y ni siquiera eso lo intimidó, me atacó igual! Por suerte no fueron heridas profundas y estoy fuera de riesgo, pero el dolor y el trauma que me dejo la situación es gigante”.