La Fiscalía de Instrucción del Distrito I turno 6, a cargo de José Bringas, imputó este miércoles al supuesto autor del delito de "amenazas calificadas" contra María Soledad Laciar, madre de Blas Correas.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 6 de octubre de 2025 a través de la red social Instagram.

A partir de la denuncia formulada por Laciar se dio inicio a la investigación sobre la autoría y el origen de los mensajes intimidatorios. A tal fin, se llevaron a cabo diversas maniobras investigativas, contando con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones y de equipos especializados de la Policía Judicial (D.I.O.).

Como resultado del proceso, en horas de la madrugada de este miércoles se realizaron allanamientos en distintos domicilios ubicados en la ciudad de Córdoba.

Durante el procedimiento se secuestró de un teléfono celular, así como a la pre-visualización e inmediata extracción de información relevante para la investigación desde otros cuatro (4) dispositivos móviles, mediante la utilización de la herramienta tecnológica “CAPTA” (Captura Ágil de Prueba Técnica Auditable), desarrollada -y de uso exclusivo- del personal especializado de la Policía Judicial de Córdoba.