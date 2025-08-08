Finalmente, y como era de esperar, en la jornada de ayer se consolidó el quiebre en la Unión Cívica Radical en Córdoba. Generación X, el espacio liderado por el diputado nacional Rodrigo de Loredo, decidió bajar su lista y no competir de las internas pactadas para este próximo 10 de agosto.

Así dirimido el conflicto en la interna radical, la UCR Córdoba presentará el 26 de octubre una única lista (la número 3) encabezada por Ramón Mestre, ex Intendente de la Ciudad. La novedad política volvió a reavivar el fuego en el radicalismo y hubo nuevos cruces mediáticos entre algunas de sus principales figuras.

El programa Fuerte y Claro, por SRT Media, entrevistó a Martín Lucas, apoderado del espacio Identidad Radical y tercer candidato a diputado en la boleta. Por otro lado, también habló Alejandra Ferrero, legisladora y referente del espacio de Rodrigo de Loredo.

“Es parte de una lucha ideológica, no fue una interna por cargos sino por una cuestión de garantizar que al Congreso llegue una verdadera representación radical”, sostuvo Martín Lucas. El apoderado de Identidad Radical afirmó que la cercanía de De Loredo con las ideas de Milei “dividió aguas en el partido”.

“El radicalismo ahora ha conservado su identidad y será una fuerte oposición en el Congreso nacional”, disparó Martín Lucas.

“La política no puede ser una ensalada rusa que tenga por finalidad ganar elecciones”, dijo Martín Lucas apuntando sus críticas hacia los rumores que indican una posible alianza entre Rodrigo de Loredo y La Libertad Avanza.

El ahora tercer candidato a diputado por el radicalismo prometió “una oposición muy definida contra el gobierno nacional y también contra el gobierno provincial”.

En contrapartida, Alejandra Ferrero, legisladora UCR y representante de Generación X (el espacio de De Loredo) cargó fuerte contra la Junta Electoral y tildó lo ocurrido de “atroz intervención”.

Ferrero acusó al sector que conduce Ramón Mestre de estar “infiltrado y atravesado por el peronismo” y confirmó que las principales figuras de Generación X podrían salirse o incluso desafiliarse transitoriamente de la UCR. “Es una posibilidad”, sentenció Ferrero.

Sobre una posible alianza entre Rodrigo de Loredo y el gobierno libertario, Ferrero no adelantó definiciones. “Hoy no sabemos”, sostuvo la legisladora cordobesa.