Fuego en Córdoba: se mantiene activo el incendio en la Quebrada del Condorito
El foco continúa con baja actividad en el sector suroeste del parque nacional. Trabajan más de 150 brigadistas y nueve aeronaves. El riesgo de incendios sigue siendo extremo en toda la provincia.
La Secretaría de Gestión de Riesgo informó que continúa activo el incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde el fuego presenta muy poca actividad en el sector suroeste.
Debido a la dificultad de acceso al terreno por vía terrestre, el personal es trasladado por vía aérea para realizar tareas de combate y enfriamiento. En el operativo intervienen 157 efectivos pertenecientes a distintas dotaciones.
En tanto, los incendios de Villa Giardino y San Francisco del Chañar (departamento Sobremonte) permanecen en guardia de cenizas, con personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes de Córdoba (ETAC) y Bomberos Voluntarios de la Agrupación Serrana realizando tareas de patrullaje para evitar reinicios.
Durante la jornada operan nueve aeronaves: seis aviones hidrantes (cuatro de la Provincia y dos del Sistema Federal) y tres helicópteros (dos federales y uno provincial).
Prevención
El riesgo de incendios es extremo en todo el territorio cordobés. Las autoridades reiteran el pedido de evitar el uso del fuego, ya que las altas temperaturas, el viento y la baja humedad favorecen la propagación de nuevos focos.