La Secretaría de Gestión de Riesgo informó que continúa activo el incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde el fuego presenta muy poca actividad en el sector suroeste.

Debido a la dificultad de acceso al terreno por vía terrestre, el personal es trasladado por vía aérea para realizar tareas de combate y enfriamiento. En el operativo intervienen 157 efectivos pertenecientes a distintas dotaciones.

En tanto, los incendios de Villa Giardino y San Francisco del Chañar (departamento Sobremonte) permanecen en guardia de cenizas, con personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes de Córdoba (ETAC) y Bomberos Voluntarios de la Agrupación Serrana realizando tareas de patrullaje para evitar reinicios.

Durante la jornada operan nueve aeronaves: seis aviones hidrantes (cuatro de la Provincia y dos del Sistema Federal) y tres helicópteros (dos federales y uno provincial).

Prevención