Un fuerte cruce se suscitó en las últimas horas entre dos de los referentes del peronismo cordobés, Pablo Carro y Natalia de la Sota, ambos representantes provinciales en la Cámara Baja de la Nación al menos hasta el 10 de diciembre.

Todo comenzó cuando el actual diputado de Unión por la Patria (UxP) estuvo en los estudios de SRT Media, en el programa Fuerte y Claro, confirmando que encabezará la lista de candidatos por Córdoba que presentará Fuerza Patria, el nuevo frente que impulsa el kirchnerismo en las próximas elecciones legislativas de octubre.

Allí, Carro fue muy crítico con Natalia de la Sota.

“Me cuesta creerle las posiciones que Natalia tiene últimamente porque fue parte del barco del cordobesismo, del ajuste y, ahora, de repente, es la capitana de la resistencia a Milei. Mucho no me la creo”, dijo Carro, quien además sostuvo que la diputada “votó a favor del acuerdo con el FMI y forma parte del bloque que avaló la Ley Bases del oficialismo nacional que permitió aplicar ajustes”.

Desde Defendamos Córdoba, el nuevo frente por el cual Natalia de la Sota intentará renovar el 26 de octubre la banca que tiene desde 2021, salieron a responderle a Carro, aduciendo que la hija del ex gobernador “siempre ha sido coherente con cada una de sus votaciones en el Congreso y se ha opuesto con vehemencia a las políticas de ajuste de (Javier) Milei, que tanto daño le hacen a los argentinos en general y a los cordobeses en particular”.

En especial, dicen, cuando en el Congreso se votó para la concreción de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ante mentiras que han sido esparcidas de manera irresponsable, recordamos la votación negativa del 19 de marzo de Natalia de la Sota al acuerdo con el FMI”, reza el comunicado difundido por Defendamos Córdoba.

En la previa al cierre de listas, los ánimos están caldeados dentro de los tres frentes que tiene el PJ provincial. Trío que se completa con la alianza Provincia Unidas, que lleva el impulso del oficialismo conducido por Martín Llaryora y Juan Schiaretti.

