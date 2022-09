Fuertes imágenes del incendio en Villa Giardino

Durante todo el jueves, el fuego en Córdoba estuvo fuera de control y las condiciones climáticas no ayudaron. En horas de la noche, el fuego en Villa Giardino es una triste postal que preocupa a los vecinos.

En diálogo con nuestro corresponsal Fabián Aranda, un vecino de barrio La Cañada aseguró que es la primera vez en diez años que ven el fuego tan cerca. "Estamos preocupados no solo por el fuego si no también por el humo", expresó.

Otro vecino remarcó que el tema está complicado y que los Bomberos trabajan para que el fuego no llegue a las casas. "Hay que pedirle a la gente que no venga a mirar", dijo, ya que no ayudan a los trabajos.

De momento, no se habló de evacuar ese barrio pero tanto vecinos como vecinas están atentos a la situación.

Imágenes de Fabián Aranda (SRT).