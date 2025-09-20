Tras las jornadas de altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que las lluvias y tormentas se extenderán durante el domingo en distintos puntos de la provincia. Se espera un nítido descenso de la temperatura en las próximas horas.

El SMN recordó que se encuentra vigente una alerta amarilla por tormentas para la zona centro y norte de Córdoba y rige además una alerta naranja, también por tormentas, para el este y parte del sur provincial.

Por su parte, desde la Policía Caminera anticiparon que las ráfagas de viento superarán los 90 kilómetros por hora y podrían llegar con ocasional caída de granizo

Desde la Municipalidad de Córdoba advirtieron a la población por las fuertes ráfagas de viento que desde las 19 horas de este sábado se producen en el ámbito de la ciudad. La tormenta llegaría a la Capital entre la noche de este sábado y las 3 de la madrugada del domingo.

"Durante este período, la temperatura alcanzará valores entre los 31° y 35°, con posibilidad de precipitaciones, tormentas y reducción de la visibilidad por polvo en suspensión“, expresaron desde el municipio.

El Observatorio de Córdoba emitió avisos a corto plazo para las zonas de Calamuchita, Río Cuarto, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Presidente Roque S. Peña, Río Segundo, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

Pronóstico extendido