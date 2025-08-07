Fuerza Patria confirmó este jueves que la lista de diputados en Córdoba estará encabezada por Coti San Pedro, referenciada en el espacio de Juan Grabois.

“Creemos que es necesario volver a representar a las y los cordobeses, es una demanda de diversos sectores que forman parte con los que venimos discutiendo la necesidad de proponer una alternativa real para Córdoba”, expresó la candidata del kirchnerismo horas antes de la presentación formal de las alianzas.

La candidatura de San Pedro muestra la confluencia entre los sectores marcados por tensiones a nivel nacional. Semanas atrás declaraciones de Grabois y de Ofelia Fernández abrieron la posibilidad a la presentación de listas diferenciadas.

“Tenemos que estar verdaderamente dispuestos a luchar por la justicia social y construir una Argentina humana”, dijo la candidata que encabezará la boleta de Fuerza Patria.

San Pedro también hizo referencia a al "cansancio" que provocan las definiciones importadas desde Buenos Aires.

El mapa político cordobés tienen una nueva ficha en un tablero alterado por la interna del radicalismo, la incógnita de La Libertad Avanza, la oficialización de la candidatura de Natalia de la Sota por fuera del oficialismo provincial y la espera de la confirmación de la candidatura de Juan Schiaretti.