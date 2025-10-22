Fuerza Patria en Córdoba cerrará la campaña hacia las elecciones del domingo con un acto en la Plaza Colón este miércoles.

El evento proselitista comenzará al rededor de las 17:30 en barrio Alberdi de la ciudad capital.

La lista encabezada por Pablo Carro quien apunta a renovar su banca en la Cámara de Diputados.

El exsecretario general de Adiuc marcó posturas críticas durante la campaña tanto hacia el presidente Javier Milei como también hacia el exgobernador Juan Schiaretti y la diputada Natalia de la Sota.

La militancia llegará a la Plaza Colón con remeras, gorras y banderas Argentinas para acompañar a los candidatos.

Estarán presentes el resto de los postulantes, Constanza San Pedro, Pablo Martín Tissera, Florencia Dahbar, Emanuel Rodríguez, Camila Perassi, David Salto, Luciana Córdoba y Nicolás Venecia Giménez.