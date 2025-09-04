Una maniobra equivocada con una retroexcavadora provocó la rotura de un caño de gas en Villa Allende este jueves.

La Policía de Córdoba dispuso el desvío del tránsito en la zona de Avenida Padre Luchesse, a la altura de Río de Janeiro 1700, en Lomas Este.

Los efectivos encauzaron la circulación de los vehículos hacia la colectora de la localidad de Sierras Chicas.

Personal de Ecogas y de la Dirección Bomberos se encuentra trabajando en el lugar para solucionar el desperfecto.