Sucesos
Fuga de gas y tensión en el centro de Córdoba
Una obra en calle General Alvear provocó una pérdida que obligó a evacuar a comerciantes y cortar el tránsito.
Una importante fuga de gas generó alarma este martes en pleno centro de Córdoba. El hecho ocurrió en calle General Alvear, entre Lima y Catamarca, mientras se realizaban tareas de reparación.
Personal policial, Bomberos, Defensa Civil y cuadrillas de Ecogas trabajan en el lugar.
Por precaución se dispuso el corte total de la calle, incluso para peatones, y se evacuó a los comerciantes de la cuadra afectada.
Los vecinos confirmaron que comenzaron a sentir el ruido de la fuga y el fuerte olor en la zona. Técnicos de Ecogas confirmaron que existen válvulas intermedias para interrumpir el suministro y así controlar el escape.
El episodio generó caos de tránsito en el centro cordobés, con desvíos y demoras en las calles cercanas.