Fuga de gas y tensión en el centro de Córdoba

Una importante fuga de gas generó alarma este martes en pleno centro de Córdoba. El hecho ocurrió en calle General Alvear, entre Lima y Catamarca, mientras se realizaban tareas de reparación.

Personal policial, Bomberos, Defensa Civil y cuadrillas de Ecogas trabajan en el lugar.

Por precaución se dispuso el corte total de la calle, incluso para peatones, y se evacuó a los comerciantes de la cuadra afectada.

Los vecinos confirmaron que comenzaron a sentir el ruido de la fuga y el fuerte olor en la zona. Técnicos de Ecogas confirmaron que existen válvulas intermedias para interrumpir el suministro y así controlar el escape.

El episodio generó caos de tránsito en el centro cordobés, con desvíos y demoras en las calles cercanas.