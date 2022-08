La obra de teatro "75 Puñaladas" exhibe su función despedida en el Teatro La Brújula (Rivadavia 1452 en B° Cofico).

Se presenta el lunes 15 a las 20, con entradas a $1000. Parte de lo recaudado será en beneficio del Teatro Cirulaxia, que sigue con obras en su sala. Anticipadas en antesala.com.ar

Sobre "75 Puñaladas

Un particular miembro de la policía londinense es convocado para resolver un misterioso asesinato. El denunciante, irónico y apocado, lo introduce en el crimen. ¿Pistas? Ninguna. El brutal asesinato no dejó ni una sola mancha de sangre. La impericia de uno y el sarcasmo de otro desatan un sin fin de ocurrencias, conjeturas e insólitas situaciones que no hacen más que desnudar la estupidez humana.

75 Puñaladas es una pieza tan desopilante como cínica. Un policial negro cuyo verdadero misterio es no saber de qué nos estamos riendo. Apta para todo público.

Dirección: Malaquías Gómez Páez. Dramaturgia: Martín Giner. En escena: Agustín Bazán y Malaquías Gómez Páez. Asistencia de dirección: Victoria Bonel Vigliano.