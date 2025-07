Pablo Riveros, director general de ordenamiento territorial del ministerio de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, dijo que la extracción del quebracho en Villa Allende representó una " gran oportunidad perdida", responsabilizó al intendente Pablo Cornet y aclaró que el Movimiento Verde Cordobés acompañará al peronismo cordobés en las próximas elecciones para enfrentar el proyecto del presidente Javier Milei.

En une entrevista con el programa Otra Vuelta de Tuerca, que se emite por AM 580 y FM 102.3, el exintendente de Villa Ciudad Parque afirmó: "Se perdió una gran oportunidad de sintetizar el extractivismo que se lleva puesto todo y el cuidado de la naturaleza".

Sobre las responsabilidades en en el proceso que terminó con la extracción del quebracho, cuya sobrevida no supera el 20%, Riveros dijo que la decisión no recayó sobre el Ministerio de Ambiente de Córdoba porque no se trata de una ruta provincial.

"El Movimiento Verde declaró que esto se solucionaba con una rotonda, como hay un montón en esa avenida o con un corrimiento de la traza", dijo el funcionario provincial sobre la postura ambientalista que sostenían las agrupaciones que reclamaban no extraer el árbol y mantenerlo como un símbolo del bosque nativo.

Riveros también planteó que la academia debería incorporar una mirada ambiental a la hora de trabajar en el "territorio" para evitar llegar a situaciones como las que se vivieron en Sierras Chicas.

"Necesitamos que la carrera de Ingeniería Civil no solamente haga cálculos de números sino que también comprenda que está interviniendo en un territorio donde también hay naturaleza. Eso es en la academia no en una feria de artesanos", remarcó el funcionario.

Con la mirada en las próximas elecciones legislativas y el reciente impacto de la extracción del quebracho, Riveros evaluó que el Movimiento Verde Cordobés acompañará al peronismo cordobés para enfrentar al proyecto que encarna el presidente Javier Milei.

"Para nosotros el 2027 es la parada más importante, lo que viene ahora es una elección nacional donde lo que necesitamos es que haya una fuerza importante para oponerse a los delirios de este Presidente que tenemos y lo único que hace es darnos vergüenza ajena e inducir a la población a una crisis económica, social y ambiental muy grave", dijo el funcionario.