El Colegio de Psicólogos canceló de manera oficial definitivamente la matrícula profesional de Marcelo Bazán a más de tres años de las primeras denuncias en su contra.

Bazán comenzó a recibir denuncias desde 2018 por liderar la Fundación Dolto. Según pacientes y extrabajadores de la entidad, la fundación era una red de captación de personas disfrazada de un centro de salud mental.

Actualmente, él y otros cómplices de la fundación están imputados por extorsión, de amenazas y de abuso de armas.

El Colegio decidió quitarle la matrícula por las siguientes razones: 1) Haber realizado y contribuido a prácticas que atentan contra la libertad, integridad física y psíquica de las personas. 2) No haber guardado el secreto profesional; 3) Haber usado la posición asimétrica que ocupa, en la relación profesional-destinatario, para satisfacer intereses personales que vulneren los derechos de las personas; 4) No haber reconocido los límites de su competencia; 5) No haber evitado una relación dual; 6) No haber aclarado los roles, funciones y límites que le imponen su adscripción teórico-práctica y ética, con especial consideración del bienestar del destinatario y; 7) No haber evitado promover la dependencia y codependencia en la relación profesional.

"El colegio informa además que se ha realizado la denuncia penal correspondiente contra el Lic. Marcelo Bazan, cuya fiscalia sorteada es la DISTRITO DOS TURNO 5", añadieron.