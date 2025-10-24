Un grupo de jugadores, jóvenes, sentados en pleno partido. Un entrenador tratando de calmarlos.

¿El contexto? Un partido más del ascenso de la Liga Cordobesa de Fútbol en el que M.E.D.E.A se veía perjudicado por el arbitraje.

En la cancha de San Nicolás, iba sólo media hora de juego cuando perdía 1-0 y había sufrido una expulsión.

Héctor Chazarreta, el entrenador del equipo, sentenció que en el aquel juego, de hacer unas semanas, intentó “calmar” a sus futbolistas, “para evitar que haya una gresca”, porque los veía muy enojados con el árbitro, Marcos Villablanca.

“No nos dejaba pasar la mitad de la cancha, nos fue llevando. Pasa que son muchos partidos que nos vienen perjudicando: de los últimos 10, en 7 nos echaron jugadores. Les dije que se calmaran para evitar males mayores, pero queríamos seguir. Cuando nos levantamos, el árbitro se había ido sin esperarnos… yo creo que se pueden equivocar, pero siempre en contra de MEDEA”, sentenció.

Después de aquel suceso, la Liga Cordobesa resolvió no programar a los principales equipos en la jornada siguiente hasta que exista un fallo, con el perjuicio de perder la oportunidad de seguir luchando por los primeros puestos del torneo y lograr el ascenso.

La suspensión a los jugadores, el delegado y representantes de MEDEA es un gran condicionante.

Chazarreta aduce que “nosotros no abandonamos”, y reclamó que a la institución, por sus raíces en la religión evangélica, “a veces nos tratan como sapo de otro pozo, hay discriminación en las palabras que algunos árbitros nos dicen… se pasan”.

El entrenador adujo que “en el club hacemos un trabajo social; hay muchos jugadores y chicos que se arriman, los ayudamos a salir de las drogas, colaboramos para que consigan trabajo”.

Sobre el fútbol en la entidad, adujo que “lo tomamos como un juego, porque muchos chicos lo hacen incluso después de trabajar, y terminan desanimados por estas cosas”.

En tal sentido, buscando explicaciones adujo que “parece que a alguien le molestaba que vayamos primeros y podamos ascender”.