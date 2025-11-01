Durante la tarde de este sábado, personal policial acudió a un sector de avenida Ramón Cárcano al 75, barrio Don Bosco de la ciudad de Córdoba, donde un hombre de 71 años perdió la vida tras descompensarse mientras disputaba un partido de fútbol amateur.

Según el testimonio de testigos, la víctima se desvaneció repentinamente y fue trasladada en un vehículo particular hacia un centro asistencial. Durante el trayecto falleció.

En el lugar trabajó personal del servicio de emergencias que constató el deceso. Interviene la autoridad judicial correspondiente.

No se trata de un caso aislado y la comunidad médica pide a quienes realicen deportes la realización de chequeos médicos con cierta frecuencia.