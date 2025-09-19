Javier Milei diserta este viernes en el aniversario 125º de la Bolsa de Comercio de Córdoba. El presidente estará acompañado por Karina Milei, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Manuel Adorni.

A esto se refirió el diputado libertario Gabriel Bornoroni, que habló con Ahora Noticias y brindó detalles de lo que será la recorrida del presidente Javier Milei por Córdoba, luego de su disertación en la Bolsa de Comercio: “Lo de la tarde va a ser un acto muy cercano a la gente. Un acto simple, de los que el acostumbra, sin tanta tarima ni tantas cuestiones”.

El mandatario tiene previsto encabezar un acto partidario en el Parque Sarmiento a las 18:00 en las escalinatas del Mirador del Coniferal, donde ya realizó uno siendo diputado, en 2022. Se trata de la intersección de Poeta Lugones y Armando Roldán.

El candidato a diputado por LLA Córdoba también analizó la situación económica y política actual: “El presidente ha trazado un plan que se viene cumpliendo. Ha bajado la inflación y vamos hacia un futuro de equilibrio fiscal”.

“En la parte política, qué puedo decir. Faltan 40 días para las elecciones. Tenes kirchnerismo de buenos y malos modales que se unen en el congreso, te lo digo porque yo lo veo. Ellos empiezan a poner obstáculos como una forma de ganar protagonismo en las elecciones, eso le hace mal a la Argentina”.

“Córdoba siempre fue la distinta. Córdoba hará que la Argentina salga de este pozo y va a eliminar el kirchnerismo. Ya hemos visto lo que ha pasado”, sostuvo.