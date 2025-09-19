Gabriel Bornoroni: "Córdoba va a eliminar al kirchnerismo"
El diputado y referente libertario brindó detalles sobre la visita de Milei en Córdoba, habló sobre las elecciones y admitió que "el presidente ha trazado un plan económico que se viene cumpliendo".
Javier Milei diserta este viernes en el aniversario 125º de la Bolsa de Comercio de Córdoba. El presidente estará acompañado por Karina Milei, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Manuel Adorni.
A esto se refirió el diputado libertario Gabriel Bornoroni, que habló con Ahora Noticias y brindó detalles de lo que será la recorrida del presidente Javier Milei por Córdoba, luego de su disertación en la Bolsa de Comercio: “Lo de la tarde va a ser un acto muy cercano a la gente. Un acto simple, de los que el acostumbra, sin tanta tarima ni tantas cuestiones”.
El mandatario tiene previsto encabezar un acto partidario en el Parque Sarmiento a las 18:00 en las escalinatas del Mirador del Coniferal, donde ya realizó uno siendo diputado, en 2022. Se trata de la intersección de Poeta Lugones y Armando Roldán.
El candidato a diputado por LLA Córdoba también analizó la situación económica y política actual: “El presidente ha trazado un plan que se viene cumpliendo. Ha bajado la inflación y vamos hacia un futuro de equilibrio fiscal”.
“En la parte política, qué puedo decir. Faltan 40 días para las elecciones. Tenes kirchnerismo de buenos y malos modales que se unen en el congreso, te lo digo porque yo lo veo. Ellos empiezan a poner obstáculos como una forma de ganar protagonismo en las elecciones, eso le hace mal a la Argentina”.
“Córdoba siempre fue la distinta. Córdoba hará que la Argentina salga de este pozo y va a eliminar el kirchnerismo. Ya hemos visto lo que ha pasado”, sostuvo.