El cuarto oscuro cordobés tendrá representación libertaria aunque todavía no se sabe con qué nombres. Uno de los que puja por tomar esa bandera es el empresario Gabriel Bornoroni, histórico representante de los expendedores de combustible. Luego de la confirmación de que La Libertad Avanza les soltó la mano a los armados provinciales, se resignó: "No es lo óptimo ir sin el apoyo de Milei. Lo óptimo sería lo contrario". No podrán utilizar la imagen del economista ni su sello ni el logo con la figura del león.

Bornoroni dijo que el objetivo del espacio es "darles a los cordobeses una alternativa diferente a lo que nos vienen obligando a votar hace 24 años". Todavía no descarta que a último momento haya consenso y se genere una sola lista con los otros nombres en danza -Rodolfo Eiben y Agustín Spaccesi- pero sin la bendición de Milei parece más difícil juntar las partes del espejo roto.

En las últimas horas, Milei volvió a hablar de la venta de órganos como "un mercado más" y hasta dio cifras vinculando la cantidad de fallecidos por año en la Argentina con la cantidad de personas que esperan un trasplante. "Genera polémica cuando se habla de cuestiones más bien filósoficas. Ningún candidato está dando propuestas. El único es Milei, y ahí vienen preguntas que no apuntan a una posible solución sino a una situación que no sería la óptima para los ciudadanos si lo pensás sin el pensamiento filosófico", opinó el empresario cordobés en diálogo con Cba24N.

- ¿Pero filosóficamente vos estás de acuerdo con que la venta de órganos es un mercado más?

- Como periodistas o ciudadanos tenemos que avanzar en las cosas positivas y las que generan confusión y no estamos todos de acuerdo dejarlas de lado. Hoy no es un problema esa cuestión. Tenemos inflación, 40% de pobreza y estamos hablando de un tema que no está en debate.

Sin embargo es el propio Milei el que puso el tema sobre la mesa, una capacidad de instalación de agenda que ya había demostrado con el tema dolarización. Bornoroni eligió ubicar la responsabilidad entre quienes preguntan por esos polémicos dichos del jefe de La Libertad Avanza. "Los periodistas y algunos ciudadanos que están tratando de que le vaya mal a Milei para que sigamos con la casta y sigamos con los mismos que están hace 50 años preguntan sobre eso", disparó molesto.

Dolarización sin explicación

La principal propuesta libertaria para la economía nacional es la dolarización, pero no se termina de explicar cómo sería su aplicación concreta y qué pasaría si se absorbe la base monetaria en pesos con el raquítico caudal de divisas con las que cuentan las reservas argentinas.

Para el estacionero, "la dolarización es cortar con la inflación con la que venimos en todos los gobiernos" y atribuyó el fenómeno exclusivamente a la emisión monetaria.

A la hora de profundizar en la medida, Bornoroni abundó en conceptos generales: "Tenemos que tener una moneda que nosotros no podamos ir al Banco Central y fabricarla. La alternativa es reducir el déficit que genera la política y tener un billete que no lo puedan hacer los argentinos para que no haya más inflación. El ciudadano común no la genera, ni los empresarios ni las pymes. La genera la política".

- Concretamente, ¿a cuánto se iría la cotización del dólar si la absorción de la base monetaria se hiciera hoy?

- Yo no soy el economista. Es Milei. Según una charla que dio, el dólar a precio que está sería el dólar que tendríamos cuando vayamos a un sistema de economía dolarizada. No es de un día para el otro. Sería inviable eso. Hay un proceso donde vamos hacia el dólar, se cambia la política monetaria y se termina con el Banco Central, la emisión, el déficit, se bajan los gastos de la casta y terminamos con esto.

La patria contratista en el pasado de Milei

En el discurso libertario argentino aparece de forma recurrente un concepto que, por el impacto en la opinión pública que tiene, parece tener bastante de acierto comunicacional. La casta -o sea, los políticos- serían los responsables del despilfarro, del rojo de las cuentas públicas y por ende de gran parte de los problemas troncales del país.

- ¿Ustedes consideran como parte del gasto público de la casa a lo que se lleva la patria contratista?

- ¡Claro que sí! ¡Ahí están! En todas las obras son siempre los mismos. Vemos siempre a las mismas empresas que se hacen millonarias.

- ¿Y en ese grupo incluirías a la Corporación América que lidera Eduardo Eurnekián, que tiene contratos con el Estado desde hace décadas y para la cual trabajó tantos años Javier Milei?

- Milei dio una propuesta para que este problema de la obra pública: que la obra directamente se haga con plata de los particulares y no con la plata de los ciudadanos.