Gabriel Bornoroni: “Hay una tendencia positiva, los cordobeses se expresaron a favor del cambio”

Las caras de alegría y confianza se multiplicaron este domingo en el búnker de La Libertad Avanza en Córdoba, donde marcan una “tendencia positiva”.

Gabriel Bornoroni, jefe de la campaña libertaria en el territorio cordobés, afirmó ante la prensa: “Hay una tendencia positiva; los cordobeses se han expresado a favor del cambio que es La Libertad Avanza”.

El jefe de la bancada de diputados de LLA evitó dar precisiones sobre los números que manejan y aclaró que esperan la palabra del presidente Javier Milei.

El búnker libertario, montado en el hotel Orfeo Suites, se pinta de violeta para festejar el respaldo del electorado provincial al ignoto candidato. Entre los asistentes se destacó el empresario Euclides Bugliotti, quien llegó para hablar con los candidatos antes de que se dieran a conocer los resultados.

Otras de las caras conocidas fue la del senador Luis Juez, quien apoyó a la lista libertaria con fiscales para la elección pese a las agresiones de referentes como Daniel “El Gordo Dan” Parisini.

La escudería libertaria en Córdoba espera sumar nuevos diputados a la Cámara Baja que se sumen a Bornoroni, María Cecilia Ibáñez y María Celeste Ponce.