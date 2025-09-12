Desde Río Cuarto, Gonzalo Roca, cabeza de la lista de diputados de LLA en Córdoba, junto a Gabriel Bornoroni, Laura Rodríguez Machado y otras figuras encabezaron el acto de lanzamiento provincial.

La presentación se realizó en un contexto caldeado: apenas horas antes, en el mismo escenario del sur cordobés, Juan Schiaretti y los gobernadores de Provincias Unidas habían cuestionado la política económica nacional y prometido “poner límites a la crueldad del gobierno”.

Bornoroni defendió la gestión libertaria: “El presidente está haciendo todo por lo cual lo votaron. Hizo la promesa de la baja de retenciones y eso es lo que viene cumpliendo. Hablar de error de rumbo es no conocer a la Córdoba productiva real. Bajando impuestos se genera empleo”, señaló.

El dirigente también apuntó contra el Estado sobredimensionado: “Cuando interviene y le saca plata a los argentinos para pagar ñoquis, tenemos un problema grave. Trabajamos para tener un Estado competitivo y más chico”.

En contraste con las críticas de los gobernadores de Provincias Unidas, que en Río Cuarto denunciaron un “ajuste asfixiante”, Bornoroni sostuvo que el Gobierno nacional “bajó el impuesto más distorsivo que tiene la Argentina, que es la inflación”, y destacó: “Hoy estamos en 1,9% de inflación mensual, lo que permitió que 12 millones de personas salieran de la pobreza”.

Además, defendió la baja de retenciones a las economías regionales, la eliminación del cepo y las condiciones para los sectores productivos: “La realidad es que el Gobierno nacional favoreció a los que generan puestos de trabajo. Mientras tanto, en Córdoba a principio de año hubo una suba de impuestos de un 300%, lo que demuestra que algunos ven una película distinta a la realidad”, remató.

La jornada en Río Cuarto dejó dos fotos políticas opuestas: la de Schiaretti y los gobernadores de Provincias Unidas cuestionando el rumbo de Milei, y la de La Libertad Avanza reafirmando su apoyo al presidente.