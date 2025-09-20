El diputado nacional Gabriel Bornoroni acompañó al presidente Javier Milei durante el paso del mandatario nacional por Córdoba y estuvo presente en el acto realizado en el Parque Sarmiento.

Allí dialogó con Canal 10 y desmintió que Eduardo “Lule” Menem haya sido apartado del armado de la campaña nacional de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

“Venimos trabajando muy fuerte con todo el equipo. Con Martín Menem, Lule Menen, Karina Milei. Todo el arco viene trabajando con un mismo objetivo”, aseguró Bornoroni.

Frente a la consulta de por qué había trascendido la novedad, en la que además se planteaba una toma de riendas por parte de Santiago Caputo, el diputado reafirmó: “Es un trascendido sin sentido, sin razón, no es verdad”.