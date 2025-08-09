Un varón de 32 años fue detenido durante las últimas horas en la localidad de Pampayasta Sud -137 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba- por estar presuntamente implicado en el abuso sexual de una niña de 11 años, que sería de su círculo familiar.

Los hechos que son investigados habrían tenido lugar en la localidad de General Deheza, según aclara el medio Puntal.

La niña, quien atravesó una terapia intensiva por más de una semana, se recupera en el Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto, de una severa infección.

Según publica Puntal, los médicos en Río Cuarto detectaron la infección, producto presuntamente de reiterados abusos sexuales, lo que activó el protocolo correspondiente.

Fuentes con acceso a la causa indicaron al medio Puntal que el detenido sería el padre de la niña, que fue sometida a cámara Gesell, donde brindó detalles de los hechos.

La causa quedó en manos del fiscal de Instrucción de Cuarta Nominación, Daniel Miralles.

El detenido está acusado de un grave delito contra la integridad sexual en perjuicio de una menor y agravado por el vínculo.