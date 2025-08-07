Pasado el mediodía de este jueves se registró un grave accidente a la altura del kilómetro 22 de la Ruta Nacional 158.

Un camión atropelló a una bicicleta y el ciclista falleció. Ocurrió alrededor de las 14.30, en dirección Norte Sur.

La Policía Caminera realizó un corte total en ese sector de General Deheza y trazó una serie de desvíos.

Según informa LV16, el camionero es oriundo de la provincia de Mendoza. El hecho quedó registrado en las cámaras del sector.