Generar políticas comprometidas con el medio ambiente

Mariela Marchisio, decana de la facultad de arquitectura, reelecta, desde hace algunos días, es la nueva vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, gestión que asumirá el 1º de Agosto de 2022. Seguramente con un anhelo importante, se incorporó a Somos, una plataforma que llevó a Jhon Boretto al rectorado, Marchisio inició su gestión con una campaña de cuidado del medio ambiente, que se configuró a partir de la recolección de todos los materiales que se utilizaron en la vía pública y para el armado de la cartelería y señalética proselitista.

Al respecto la flamante vicerrectora señaló a Canal U que “empezamos el sábado a recoger y catalogar todos los residuos, sobretodo los que tienen que ver con los que usamos nosotros, solamente lonas y estructuras metálicas. Con las lonas vamos a hacer una campaña de economía circular con un proyecto donde vamos a diseñar productos para que un grupo de emprendedoras de Juárez Celman después los produzcan y les colaboremos con eso que hoy es un residuo, transformarlo en un recurso.”

Desde la FAUD al vicerrectorado

Durante sus sueños de gestión como decana de la FAUD, dos períodos y además antes siempre estuvo involucrada en gestionar una estrecha relación entre autoridades universitarias y estudiantes, y obviamente atravesados por la comunidad docente, por lo que nuestra inquietud fue conocer si esta práctica se trasladará al vicerrectorado, a lo que Marchisio respondió “ni hablar ya me están escribiendo. Y si, la universidad reformista es eso, es el estudiantado, más los docentes, más la comunidad en su conjunto, más los graduados y ojalá logremos cada vez más impactar en la sociedad.”

La UNC y las empresas

Existe un concepto previo sobre que la universidad pública va por detrás de premiaciones y distinciones, sin embargo la electa vicerrectora, desde su lugar de decana de arquitectura demostró que esto no es tan así, ya que han sido multipremiados y lo están siendo permanentemente, a lo que se suma un estrecho vínculo con la sociedad empresarial con la sociedad de las pymes, con una tarea de extensión importante, y a partir de este razonamiento se nos ocurrió consultarle a Marchisio quien nos dijo que “ si, no sólo me gustaría que se pueda, sino que ya empezamos a conversar. Justo la semana pasada desde el Cluster de la Construcción premiamos el concurso de vivienda sustentable y ya nos pusimos a conversar sobre cómo hacer para fortalecer desde el vicerrectorado esas alianzas. Es fundamental acercar al estudiantado a la realidad, colaborar con las problemáticas de nuestra sociedad, desde nuestros sistemas productivos, desde nuestras ONG, por eso hay que estar”, renarcó la vicerrectora.

La UNC y su relación con la comunidad

Podríamos hablar de un círculo virtuoso que puso en vigencia la nueva vicerrectora, entre el sector externo a la UNC, las empresas, la comunidad en general y la comunidad universitaria, y lo hizo siempre con un decanato de puertas abiertas, por lo que requerimos conocer planteo para esta nuevo rol y le preguntamos si caminará la vicerrectora por toda la ciudad universitaria cómo lo hizo hasta ahora, a lo que Marchisio reflexionó “empecé el sábado a la mañana, estuvimos caminando juntando a las lonas y residuos de campaña. Y si, nos habíamos propuesto ya desde la campaña misma un rectorado y vicerrectorado abiertos, así que no los duden.”

Ejes de su gestión

Mariela Marchisio, ahora encumbrada en un puesto importante como lo es el de vicerrectora, nos dejó un mensaje a la comunidad universitaria, a quienes la votaron y a quienes no, sobre su futura gestión y detalló algunos pilares fundamentales: primero que soy Maríela y voy a seguir siendo Mariela, y no me dejen cambiar. Yo creo que los pilares van a ser: seguir peleando por un sistema más igualitario, por políticas más comprometidas con el ambiente y con una universidad abierta que tiene que ver con igualitario y con el ambiente.”