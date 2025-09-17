Marcha federal universitaria
Germán Pereno: “Realmente es insostenible esta situación”
El decano de la Facultad de Psicología de la UNC remarcó la urgencia de que el Congreso ratifique la Ley de Financiamiento Universitario durante la Marcha Federal Universitaria.
“Acá estamos juntos luchando por la educación pública gratuita e inclusiva. Es la oportunidad para que el Congreso ratifique la Ley que en su momento se votó por consenso. Realmente es insostenible esta situación”, señaló Pereno.
Y agregó: “Instamos a nuestros representantes que apoyen esta ley y la ratifiquen, y que de esta forma podamos seguir formando a nuestros profesionales”.
La movilización se desarrolla este miércoles en Córdoba, con miles de estudiantes, docentes y nodocentes recorriendo la ciudad para exigir presupuesto y previsibilidad para las universidades públicas del país.