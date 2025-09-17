“Acá estamos juntos luchando por la educación pública gratuita e inclusiva. Es la oportunidad para que el Congreso ratifique la Ley que en su momento se votó por consenso. Realmente es insostenible esta situación”, señaló Pereno.

Y agregó: “Instamos a nuestros representantes que apoyen esta ley y la ratifiquen, y que de esta forma podamos seguir formando a nuestros profesionales”.

La movilización se desarrolla este miércoles en Córdoba, con miles de estudiantes, docentes y nodocentes recorriendo la ciudad para exigir presupuesto y previsibilidad para las universidades públicas del país.