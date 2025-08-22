¿Te pasa que en la rutina diaria el tiempo no siempre alcanza? Cuando te acordás de la factura en medio de una reunión, cuando ves una pérdida de agua en la calle o necesitás hacer un trámite sin moverte de casa… ahí también queremos estar.

Nos importa tu día a día. Por eso buscamos que gestionar tu servicio de agua sea tan sencillo como tomar un vaso de agua.

Mucho más que una aplicación

Con la app de Aguas Cordobesas podés:

- Realizar gestiones y trámites desde tu celular

- Dar aviso de una pérdida de agua en la vía pública

- Solicitar asistencia técnica

- Recibir notificaciones del estado de servicio, ante trabajos imprevistos o planificados que alcancen tu domicilio

- Realizar consultas y pagos

- Adherirte fácilmente a la factura digital

- Acceso directo al chat online y a AGU, nuestro asistente virtual de WhatsApp

- Y mucho más!



Descargar la app es muy simple

La aplicación es gratuita y fácil de descargar en cualquier teléfono celular.

1. Abrir la tienda de aplicaciones: Google Play o App Store.

2. Buscar "Aguas Cordobesas".

3. Ubicar la app oficial de Aguas Cordobesas y seleccionarla.

4. Presionar el botón de descarga e instalar la aplicación en el dispositivo.



Sabemos que el agua es parte esencial de tu día, y estar cerca también lo es. Por eso, te invitamos a descargar la app y descubrir una forma más fácil, rápida y segura de estar en contacto.

Cuidar el agua también es hacer buen uso de las herramientas que tenemos.

¡Conocé más novedades sobre el agua en las redes sociales de Aguas Cordobesas!: Facebook - Instagram – X – YouTube - TikTok