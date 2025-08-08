Gira 2025 del mamógrafo móvil: salud preventiva para mujeres en el sur de Córdoba

El Gobierno de Córdoba, junto con la Administración Provincial del Seguro de Salud, acercan a la comunidad del sur de Córdoba mamografías gratuitas.

Luego de un 2024 en el que se realizaron más de 1.500 mamografías gratuitas en el norte provincial, el mamógrafo móvil de APROSS y el Ministerio de Salud de Córdoba inició su Gira 2025, que en esta edición recorrerá localidades del sur cordobés.

La campaña está destinada a mujeres mayores de 40 años que no se hayan realizado una mamografía en el último año, que no estén embarazadas ni en período de lactancia y que no se encuentren bajo tratamiento oncológico.

El objetivo central es garantizar el acceso equitativo a estudios de diagnóstico por imágenes esenciales para la detección temprana del cáncer de mama.

En esta nueva etapa, se proyecta superar ampliamente los números de la edición anterior, alcanzando más de 4.000 mamografías en total entre la primera y segunda parte del año.

Recorrido de la gira

El recorrido comenzó en Sampacho, donde se llevó a cabo la apertura oficial en el marco del plan estratégico “APROSS + Cerca”.

Esta iniciativa busca acercar servicios médicos de calidad a todas las mujeres cordobesas, sin importar su lugar de residencia o si cuentan con cobertura médica.

En el acto estuvieron presentes el director general de Prestaciones Asistenciales y Control de Gestión, Facundo Barrabino; el intendente local y presidente de la Comunidad Regional Río Cuarto, Franco Suárez; la directora del Hospital Municipal, Noelia Suárez; además de autoridades de localidades vecinas, sindicatos y vecinos de la comunidad.

Barrabino destacó que se trata de “una política pública que apunta al interior del interior, acercando equipos y prestaciones a las localidades que tienen más dificultad para acceder a servicios médicos”.

También anunció que, junto al mamógrafo, se sumará un camión con otras especialidades médicas y el inicio de un sistema de telemedicina en el sur provincial.

Por su parte, el intendente Franco Suárez agradeció la elección de Sampacho como primera parada de la gira, mientras que la directora del Hospital Municipal detalló que se realizan en promedio 30 turnos diarios, alcanzando entre 150 y 170 mamografías en la primera semana, con pacientes provenientes también de Achiras, Suco y Chaján.

El mamógrafo móvil continuará su recorrido por el sur cordobés, con próxima escala en Del Campillo, departamento General Roca, donde atenderá tanto a afiliadas de APROSS como a mujeres sin cobertura de salud.

Más tecnología y mejores resultados

Este año, el programa incorpora a las empresas Optimed e Informe Médico como prestadores integrados al sistema APROSS.

Gracias al sistema Impacs, las imágenes y los informes médicos se gestionan de forma centralizada y segura, reduciendo tiempos y garantizando la trazabilidad de cada estudio.

En total, se espera superar las 200 mamografías solo en esta segunda etapa, reafirmando el compromiso de APROSS y el Ministerio de Salud con la prevención, la equidad y la descentralización de la atención sanitaria en la provincia.