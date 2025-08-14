Una investigación por búsqueda de paradero en el Valle de Traslasierra terminó con la detención de la persona desaparecida, en la ciudad de Córdoba por un presunto caso de abuso sexual.

Juan Jesús Vidal, de 57 años, fue hallado este jueves en el barrio Parque Futura después de más de tres semanas de búsqueda.

El hombre, oriundo de Mina Clavero, era buscado desde el 21 de julio por el Ministerio Público Fiscal pero con el correr de los días se agregó una denuncia por abuso sexual, según publicó el sitio Traslasierra Noticias.

Después de su detención, Vidal fue alojado en una comisaría local a la espera de nuevas disposiciones del Poder Judicial.