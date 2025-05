Golpe a los barrios populares: el Gobierno Nacional eliminó el FISU

Las políticas públicas siguen siendo cuestionadas por el Gobierno de Javier Milei que ahora eliminó dos fondos fiduciarios claves: uno destinado a la ciencia y tecnología, y otro a la vivienda.

Esta decisión, tomada a través del Decreto 446/2024, profundiza el ajuste en áreas críticas para el desarrollo del país y fue anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni, a través de un posteo en Twitter, en el que se destacó que la administración libertaria ya cerró otros tantos fondos destinados a políticas sociales. "Con estos cierres, ya son 24 los fondos eliminados por esta gestión", remarcó.

En el caso del FONDOTEC (Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica), el argumento que justifica su cierre es la baja ejecución presupuestaria: de los más de $28.000 millones asignados entre 2022 y 2023, solo se utilizaron $33 millones.

En tanto, sobre el FISU (Fondo de Integración Socio Urbana), las autoridades señalaron la compra de terrenos contaminados, la adjudicación de obras a cooperativas sin antecedentes y demoras en su ejecución.

Investigación y vivienda como objetivos del ajuste

Los fondos afectados son el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONCyT) y el Fondo Fiduciario Público de Vivienda, ambos instrumentos claves para financiar investigación y acceso a la vivienda digna.

En el programa FUERTE Y CLARO del streamimng de Canal 10 y SRT Media, quisimos conocer de boca de los protagonistas directos, beneficiarios antes y perjudicados ahora, cuál es la sensación y en qué situación los sorprende esta decisión del Gobierno de Milei.

El fondo del que se alimentaban distintas obras, como su nombre lo indica, para los sectores más postergados en nuevos loteos para sectores populares, muestra un último dato que habla de 1.414 convenios firmados entre obras de integración, lotes con servicios y viviendas. Había 250.000 asignaciones para el programa Mi Pieza, que son para refacciones de viviendas, viviendas muy precarias, donde muchas veces se dan situaciones de hacinamiento.

Detalle por línea de asignación de financiamiento, datos de 2023, porque desde que llegó el gobierno libertario no actualizó más la página, lo cual cimenta la postura de las organizaciones sociales y de las cooperativas que dicen que, contrario a la postura de Adorni, es el propio gobierno nacional el que ha dilatado y que ha trabado y que ha obstaculizado el envío de fondos para que miles y miles de obras a lo largo y ancho del país, incluido Córdoba, se sigan motorizando.

Unos 380 mil millones de pesos en obras de integración, 93.000 millones de pesos en obras para refuncionalizar lotes con servicios, para que familias de sectores postergados tengan finalmente su vivienda y 79 mil millones de pesos para que estos sectores puedan refaccionar sus precarias viviendas.

El Fideicomiso eliminado que estaba conformado por impuestos con asignación específica, recibían el 15% del aporte solidario de las grandes fortunas y también el 9% del impuesto país y del impuesto al dólar.

Testimonios que reflejan realidades

En nuestra recorrida por las barriadas populares, Obispo Angeleli 1 y 2, y el espacio multicultural que está a la vera del Canal Maestro Sur y otros sectores se ven afectados por esta decisión, nos encontramos con Javier Montalvo, representante de estos vecinos que nos contó que “este no es el único barrio que está atravesando esta situación de parálisis de una obras, que en su momento se prometió la culminación hace casi dos años. Creo que este cierre del fondo FISU no solamente afecta a este barrio, sino también a otros barrios que estaban en una lista dentro de la Secretaría de Integración Suburbana de la Nación para ser urbanizados. Nosotros a finales del año pasado nos habían decretado ya el desfinanciamiento que era de un 9% a un 0,3%, esto redujo claramente el presupuesto para las obras en los barrios populares. Ahora después posteriormente sacaron otro decreto, haciéndolo más burocrático y más largo en los procesos para poder desembolsar las finalizaciones de las obras.”

Al plantearle que a las obras los vecinos las necesitan ayer y si esto se posterga, se burocratiza o desaparece, las obras también, nos respondió que “cuando hablamos de obras hablamos de la red cloacal, la red de agua, la red eléctrica formal, son derechos básicos que los vecinos que por muchos años vienen exigiendo y que el día de hoy se ve frustrado claramente. Nosotros fuera de esas obras, dentro del programa de urbanización teníamos también destinado al 25% de las obras para las cooperativas de las organizaciones sociales o de los barrios, para darle trabajo a los mismos vecinos y vecinas, villeros y villeras que así nos denominan, y también han quedado muchas cooperativas sin una fuente de laburo, sin los servicios básicos y claramente vos verás el estado de la calle. Hoy en día para poder recuperar esta obra hay que hacer un gasto mucho mayor todavía del que se pensó inicialmente”, remarcó Montalvo.

También hablamos con algunos vecinos y vecinas como el caso de Débora del barrio 12 de septiembre, cercano a los otros barrios mencionados, quien nos relató que “las obras que se pudieron hacer acá fue un polideportivo, dándole derecho el deporte a los niños y niñas de este barrio, porque como verás cuando te tocó venir estamos muy alejados de poder acceder al deporte. Por un lado fue eso, lo otro que se pudo realizar fueron 224 intras en el barrio porque se nos incendiaban las casas. Intras son electricidad dentro de la vivienda, instalaciones eléctricas, porque acá tenían un calentador, una estufa con un cable de 1,5 y entonces se incendiaban muchas viviendas.”

La vecina agregó que “ahora, si el fondo desaparece definitivamente, no vamos a poder tener más intras, derecho a la luz, al agua, la cloaca. Se estuvo urbanizando el barrio y se frenó porque cerraron el fondo y cerraron entonces el sueño de poder tener pavimento, el sueño de poder tener cloaca, luz, de poder ir prender un botoncito ya no lo vamos a poder tener. Y lo otro es que en las cooperativas, muchas mujeres, madres de familia y compañeros se han quedado sin trabajo por el cierre del FISU.”

Ante este notable perjuicio a estos sectores marginados, otra vecina, Soledad, nos describió que en Valle La Huerta, otra barriada del sector, “lo único que se terminó en Valle la Huerta fueron un cordón cuneta solamente de tres pasajes y nada más, no se termina nada. Los pasajes están inundados, con olor a podrido, cloacas, lo que se acumula el agua, yo como ciudadana me gusta vivir como corresponde, tener agua, tener luz como corresponde, vivir con calles asfaltadas, algo que nos prometieron y nunca se terminó, y eso es lo que nosotros exigimos, que se termine esto, porque exigimos como ciudadanos.”

Hombres y mujeres, familias que quieren se contemplen sus derechos humanos, a vivir dignamente como lo muestran los testimonios a los que se sumaron otros vecinos y vecinas que relataron:

Jesica: “soy de barrio El Milagro, donde se estaba haciendo un proyecto de obras tempranas que contemplaba lo que era un espacio comunitario, un salón, cuidado de infantes y aulas para dar capacitaciones, el cual se quedó medias, porque con esto del cierre del FISU no se ha terminado, al igual que se han hecho siete viviendas para reubicar a gente, como se estaba haciendo en la urbanización, y quedaron casitas abandonadas.”

Otro de los vecinos de 12 de Setiembre nos dijo que estaba “embroncado, porque estamos justo parados arriba de un caño de cloaca, que nunca se terminó, que nunca se llegó a conectar el nexo. Mirás para arriba, tenés el tendido eléctrico, el poste de iluminación, que tampoco no lo tenemos. Los vecinos se quedaron hoy por hoy, con un cordón cuneta, con el caño hasta la puerta de la casa, con un caño que pasa por debajo de las calles, sin poder terminar, por un manoteo de fondos, que con la idea de que nos odian y nos quieren ver cada vez peor”, se quejó.

Finalmente, Javier Montalvo agregó que “la obra avanzó en su mayoría, en su totalidad, el grueso de la obra está casi culminada, lo único que falta es hacer, como comentaba una de las vecinas, la bajada y la conexión interdomiciliaria a las casas de los vecinos, de la misma forma está la red de agua, la red cloacal también, o sea, no hace falta mucha inversión para poder culminar una obra de estas características. Pero hace falta inversión constante, porque siguen llegando vecinos, sigue creciendo la urbanización y se merecen vivir dignamente. Claramente, no estamos pidiendo cosas muy grandes, creo que pedimos lo básico, que es un derecho digno a la vida y para poder vivir bien, para poder caminar e ir a la escuela”, y agregó que “por acá no pasa el basurero, por ejemplo, no pasa la policía, no pasa la ambulancia cuando los llamamos no encuentran la calle.”

El Representante de la Mesa Barrios Populares de Córdoba, nos mostró que precisamente en ese lugar donde hicimos la nota, “estaba proyectado el ingreso del barrio, el puente que nunca se hizo, entonces, cuando uno llama a la policía o a la ambulancia, no saben por dónde entrar y cuando hay incendios, sucede lo mismo.”

Montalvo, visiblemente afectado, se expresó con preocupación al señalar que “tenemos que apoyarnos entre vecinos y calmar un poco el enojo y la frustración que nos toca vivir hoy en día”, dijo mientras nos quedamos viendo los rostros de la desesperanza y una imagen del sur de la ciudad, de los sectores olvidados, de la obra que nunca se hizo, donde iba a haber una entrada, un puente y la calle que nunca se asfaltó, por ese lugar tenían que pasar unas cloacas, que tampoco se pasaron y tendría que haber un tendido eléctrico, que nunca llegó.