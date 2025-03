Inconsciente y cubierto de sangre sobre el piso del boliche Sentilo Pool Bar, en Villa Allende. Así terminó Tomás Bravo, de 22 años, después de sufrir una golpiza de parte de un un grupo de hombres, mientras esperaba que su novia saliera del baño.

A una semana de lo sucedido en el local de calle Leandro N. Alem, el joven aseguró que no conocía a sus agresores y tampoco el motivo de los golpes.

"No se quienes son, no los logré ver, tampoco sé porque empezó todo. Yo estaba tranquilo con mi novia y cuando me doy cuenta me despierto en un hospital con mi viejo al lado", explicó Tomás frente a la cámara de Canal 10.

Después de golpear a Tomás, hasta dejarlo inconsciente, los jóvenes se fueron sin ser detenidos por la seguridad del local. Además, los empleados no asistieron al joven, sino que la principal ayuda fue de una joven que tenía conocimientos de enfermería.

Por este motivo, los abogados que representan a la víctima, hicieron una presentación en Tribunales para identificar al grupo de agresores y extender la responsabilidad a los dueños del local.

El estudio jurídico Crucella & Asociados pidió que las personas que tengan información sobre lo ocurrido se comuniquen para identificar a los responsables.