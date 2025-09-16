Este lunes, en el programa Córdoba en Foco, estuvieron presentes el candidato a diputado nacional, Gonzalo Roca, y el diputado nacional Gabriel Bornoroni.

En la pantalla de Canal 10, ambos representantes de La Libertad Avanza dialogaron sobre los objetivos de ganar más bancas este año en las elecciones legislativas de octubre y sobre la realidad nacional a nivel político y económico.

Bornoroni analizó las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo encabezado por Axel Kicillof sacó un amplio porcentaje por encima del oficialismo nacional, y remarcó que el ala libertaria tiene que trabajar en comunicar lo que se está haciendo.

“Este equilibrio fiscal con la baja de la inflación le termina devolviendo a los cordobeses la posibilidad de proyectar un futuro”, señaló.

Por su parte, Roca le quitó peso al hecho de no llevar un apellido de renombre en la política cordobesa y puso énfasis en que representa "un proyecto, una idea". Cabe recordar que en la misma boleta habrá nombres como los de Juan Schiaretti, Natalia de la Sota y Ramón Mestre.

El candidato resaltó lo que logró la gestión de Javier Milei a nivel nacional y dijo que lo que le falta al Congreso es abordar las reformas de segunda generación (la impositiva y la laboral). Ambas, aseguró, serán para el beneficio de la gente.